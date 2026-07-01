Hallaron sin vida bajo los escombros, a reconocida modelo y reina de la belleza en Venezuela

La modelo Skarlent Rodríguez, reconocida por haber sido coronada Miss Grand Orlando 2025, y su novio José Castro fueron encontrados sin vida bajo los escombros de su departamento, luego del terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio.

La triste noticia fue confirmada por la familia de la joven a través de una campaña de recaudación de fondos en la plataforma GoFundMe, donde solicitaron ayuda para afrontar los costos de los funerales.

Según informaron medios venezolanos, la pareja permanecía desaparecida desde el sismo que afectó a La Guaira. Ambos se encontraban en su departamento, ubicado en Catia La Mar, cuando el edificio colapsó a causa de los fuertes movimientos sísmicos, dejándolos atrapados bajo los escombros.

Tras varios días de intensa búsqueda, los equipos de rescate localizaron los cuerpos de Rodríguez y Castro sin vida.

Skarlent Rodríguez fue hallada junto a su novio

El emotivo mensaje de la familia

A través de la publicación en GoFundMe, los familiares confirmaron el fallecimiento de ambos y agradecieron el apoyo recibido durante los días de búsqueda.

"Lamentablemente, hoy 29 de junio de 2026, ambos fueron encontrados sin vida… uno al lado del otro, juntos hasta el final", expresaron.

Además, manifestaron su profundo agradecimiento a quienes colaboraron difundiendo información y acompañando a las familias en los momentos más difíciles.

"No existen palabras suficientes para describir el dolor que sentimos, pero sí queremos expresar nuestra profunda gratitud por el amor, el apoyo y el esfuerzo que tantas personas brindaron para difundir información, ayudar en la búsqueda y reunir todo lo necesario durante estos días tan difíciles", señalaron.

La familia también explicó que decidió mantener abierta la campaña solidaria debido a los elevados costos derivados de la tragedia.

"El proceso de búsqueda y la recuperación de los cuerpos ha sido extremadamente costoso. La familia de José ha sufrido pérdidas devastadoras: su papá, su abuela, su tío y su tía fallecieron en este terremoto. La familia de Skarlent tampoco ha podido trabajar desde el día en que recibimos la noticia", indicaron.

Finalmente, hicieron un llamado a la solidaridad para afrontar los gastos funerarios, que se incrementaron como consecuencia del desastre.

La muerte de la modelo, que había alcanzado notoriedad tras obtener el título de Miss Grand Orlando 2025, generó una profunda conmoción tanto en Venezuela como entre sus seguidores en redes sociales.