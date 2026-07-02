Advierten que la erosión hídrica vuelve a degradar los suelos de Entre Ríos: "Es por lejos el principal problema"

La conservación del suelo en Entre Ríos volvió a instalarse en la agenda de cara al Día Internacional de la Conservación del Suelo, que se conmemora el 7 de julio. En ese contexto, el ingeniero agrónomo Víctor Veik advirtió que la provincia atraviesa un retroceso en materia de manejo sustentable y aseguró que la erosión hídrica continúa siendo el principal problema que afecta a la producción.

"Entre Ríos tiene mucha historia en el trabajo para prevenir la erosión hídrica. En los años 80 hubo muchos pioneros y un gran trabajo conjunto con la Provincia. Pero con los años no se siguió incentivando ni capacitando, y ese tema se fue dejando olvidar", afirmó durante una entrevista con Moviendo el Avispero por ELONCE Radio & Stream FM 98.7.

El especialista sostuvo que esa pérdida de continuidad comenzó a evidenciarse en los campos y que actualmente vuelven a observarse consecuencias importantes sobre los suelos. "Hoy se están empezando a ver nuevamente grandes consecuencias de erosión hídrica. Inclusive muchos productores están abandonando prácticas de conservación del suelo sin pensar en el perjuicio que eso les genera a ellos mismos", advirtió.

"La erosión hídrica es, por lejos, el principal problema"

Para Veik, no existen dudas sobre cuál es el mayor desafío que enfrenta la provincia. "La erosión hídrica es, por lejos, el principal factor de degradación de los suelos entrerrianos", aseguró.

No obstante, explicó que también aparecen otros procesos que comienzan a preocupar, como la pérdida de materia orgánica provocada por rotaciones inadecuadas y la compactación generada por el tránsito de maquinaria en condiciones desfavorables. "Está empezando a verse muy marcadamente la baja del porcentaje de materia orgánica de los suelos debido a malas rotaciones y planificaciones de cultivo", indicó.

"En un vertisol, diez años de malos manejos pueden reducir la productividad hasta un 40%"

Uno de los conceptos más contundentes de la entrevista fue la comparación que realizó entre los suelos entrerrianos y los de otras regiones agrícolas.

"En un suelo de Pergamino tal vez necesite 50 o 60 años de hacer mal las cosas para notar una degradación. En un vertisol, en apenas diez años puedo tener una caída de productividad del 30 al 40 por ciento", explicó.

Según Veik, esa diferencia demuestra la fragilidad de los suelos característicos de Entre Ríos y la necesidad de aplicar tecnologías adaptadas a sus condiciones.

En ese sentido, consideró que uno de los cambios más importantes ocurrió tras la inauguración del puente Rosario-Victoria, cuando comenzaron a desembarcar en la provincia empresas y esquemas productivos que replicaban modelos exitosos en otras regiones, pero que no siempre eran compatibles con los vertisoles entrerrianos.

"Traían la tecnología que aplicaban en Santa Fe, Córdoba o Buenos Aires y querían usarla acá, cuando el manejo de nuestros suelos es totalmente distinto", sostuvo.

Las prácticas que permiten recuperar productividad

Consultado sobre las herramientas disponibles para revertir el deterioro, Veik explicó que actualmente existen muchas más alternativas que décadas atrás. "La sistematización de suelos sigue siendo muy importante, pero hoy tenemos grandes aliados como la siembra directa, la rotación de cultivos, los cultivos de cobertura y una correcta fertilización", enumeró.

Incluso estimó que entre el 80 y el 85% de los campos con suelos vertisoles necesitan algún grado de sistematización para controlar la erosión. "Combinando la sistematización, una buena rotación, los cultivos de servicio y la siembra directa no solamente frenamos la degradación, sino que empezamos a recuperar productividad", afirmó.

"Todavía existe poca conciencia"

Veik reconoció que aún falta un cambio cultural entre productores y propietarios de campos. "A grandes rasgos, todavía existe poca conciencia", afirmó.

No obstante, destacó que muchos productores jóvenes comienzan a modificar los sistemas de manejo y buscan asesoramiento técnico al comprobar la pérdida de productividad de los establecimientos.

MOVIENDO EL AVISPERO - CONSERVACIÓN DEL SUELO: EL DESAFÍO DE LAS PRÁCTICAS SUSTENTABLES

También llamó la atención sobre el rol de los propietarios que alquilan sus campos. "El dueño del campo no puede desentenderse de cómo se está trabajando su suelo, aunque lo alquile a un tercero", remarcó.

"Conservar el suelo no significa perder plata"

Sobre el final de la entrevista, Veik dejó un mensaje dirigido especialmente a los productores. "Muchas veces relacionan conservar el suelo con una pérdida de producción. Y en la práctica no es así. El que cuida el suelo, especialmente los vertisoles, empieza a ver rápidamente una mayor productividad", sostuvo.

Y concluyó con una definición que sintetiza el eje de su planteo: "Que no piensen que conservar el suelo implica una pérdida de beneficio económico. Todo lo contrario: cuidar el suelo va de la mano de un mejor beneficio económico en el futuro."