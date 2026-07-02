Citricultura entrerriana: productores advierten una crisis por los bajos precios

La citricultura entrerriana atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años, según advirtieron desde el sector productivo. La caída del consumo interno, una campaña con elevada producción y precios que no alcanzan para cubrir los costos conforman un escenario que amenaza la continuidad de numerosos establecimientos, especialmente los de menor escala.

Durante una entrevista en el programa "Moviendo el Avispero", que se emite por Elonce Radio & Streaming FM 98.7, Walter Silva Müller, productor y vicepresidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos, explicó que la situación actual responde a una combinación de factores económicos y productivos. "Este año en particular se viene dando una combinación de eventos y realidades económicas que hacen que la actividad esté pasando por un momento crítico".

El dirigente aclaró que el problema no es nuevo y recordó que el sector ya atravesó una situación similar décadas atrás. "También quiero dejar en claro que esto no es nuevo. Esto ya lo hemos vivido en otras décadas". En ese sentido, recordó que la superficie implantada en la zona de Concordia se redujo drásticamente con el paso de los años.

Una actividad que perdió superficie y rentabilidad

Silva Müller señaló que en la década de 1990 la región contaba con más de 20.000 hectáreas dedicadas a los cítricos, mientras que actualmente quedan entre 6.000 y 7.000 hectáreas.

"Pasamos de más de 20.000 hectáreas a hoy tener entre seis o siete mil hectáreas. La caída fue muy grande y fue una situación parecida a la de hoy: una realidad de bajos precios de venta, poca exportación y poca venta en la industria de jugo".

Foto: Archivo Elonce.

El entrevistado explicó que este año la producción aumentó luego de una campaña anterior afectada por fenómenos climáticos. Sin embargo, ese crecimiento coincidió con una fuerte retracción del consumo. "Se dio esta combinación muy complicada: esta producción y baja demanda, bajo consumo y hace que los precios estén por el suelo".

El productor cobra una mínima parte del precio final

Uno de los aspectos que más preocupa al sector es la enorme diferencia entre el valor que recibe el productor y el precio que finalmente paga el consumidor.

Consultado sobre esa brecha, Silva Müller respondió: "La fruta, que es lo que menos vale de todo de ese valor". Y agregó: "Vos pagas 1.000 pesos el kilo de un cítrico y nosotros cobramos 80-100 pesos en los mejores de los casos".

Foto: Elonce.

El vicepresidente de la Federación del Citrus explicó que en el camino intervienen distintas etapas que incrementan el valor final: la cosecha, el empaque, el transporte, los mercados concentradores y la comercialización minorista. Sin embargo, sostuvo que el productor no tiene margen para negociar. "Nosotros somos los que producimos esa materia prima y no tenemos otra opción que venderla a esos precios".

Costos que no dejan margen para invertir

Silva Müller indicó que actualmente producir un kilo de cítricos cuesta alrededor de 100 pesos, por lo que vender a valores similares implica trabajar prácticamente sin rentabilidad.

"Hoy un costo de producción andamos en alrededor de 100 pesos el kilo", afirmó. Precisó además que aproximadamente la mitad de ese costo corresponde a mano de obra, mientras que el resto está compuesto por combustibles, energía eléctrica e insumos.

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El dirigente advirtió que esta situación tendrá consecuencias directas en la próxima campaña. "En la campaña siguiente lo que va a hacer es que va a restringir, no le va a poner fertilizante, no va a podar". Según explicó, esa falta de inversión provocará "menos producción, menos calidad" y terminará empujando a muchos productores a abandonar la actividad.

La recuperación de mercados aparece como una alternativa

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la pérdida de mercados internacionales. Silva Müller recordó que años atrás Entre Ríos exportaba entre el 15% y el 20% de su producción, porcentaje que cayó a mínimos históricos.

"Caímos a un piso histórico de llegar a exportar el 7-8% hace dos campañas atrás", señaló. No obstante, destacó que actualmente existen gestiones para recuperar destinos internacionales. "Hoy estamos en un proceso de recuperación, recuperando mercados", afirmó.

Foto: Archivo Elonce.

También valoró el trabajo conjunto entre exportadores y los gobiernos nacional y provincial para intentar abrir el mercado estadounidense. "No podemos negar que hay un trabajo importante de la Cámara de Exportadores, el Gobierno Nacional y el gobierno de la provincia de Entre Ríos para lograr abrir nuevos mercados como es Estados Unidos".

Preocupación por el futuro de los pequeños productores

Hacia el final de la entrevista, Silva Müller sostuvo que la situación es especialmente delicada para los departamentos donde la economía depende casi exclusivamente de la actividad citrícola.

Foto: Archivo Elonce.

"El departamento Federación, la zona de Chajarí y Villa del Rosario, que son más de 30.000 hectáreas, están sintiendo muy fuerte esta crisis porque dependen prácticamente el 90% del citrus".

Finalmente, dejó una advertencia sobre las consecuencias que podría tener la continuidad de este escenario económico. "Si no se revierte la situación económica, va a haber muchos productores que van a salir de la actividad".