Cuánto gana un playero de estación de servicio en julio 2026 tras la actualización salarial

Cuánto gana un playero de estación de servicio en julio 2026 es una de las consultas más frecuentes luego de la actualización de las escalas salariales para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 521/07. Con el último acuerdo paritario, los salarios básicos registraron una nueva recomposición y se incorporó al sueldo una suma que hasta el mes anterior se abonaba como concepto no remunerativo.

La actualización alcanzó a las distintas categorías del sector y consolidó nuevos pisos salariales para quienes desempeñan tareas en estaciones de servicio de todo el país. En el caso del personal administrativo, categoría donde habitualmente se encuadran los playeros, el salario básico quedó por encima del millón y medio de pesos.

Cabe recordar que estos importes corresponden al sueldo básico de convenio, por lo que el ingreso final puede ser superior según la antigüedad, el presentismo, el trabajo en días feriados, las horas extras y otros adicionales contemplados en la normativa laboral.

Foto: Archivo Elonce.

El sueldo básico de un playero

De acuerdo con la nueva escala salarial vigente para julio de 2026, el salario básico de la categoría Administrativo, que comprende las tareas de caja y administración en las estaciones de servicio, quedó establecido en $1.569.084,68.

Ese monto constituye el piso salarial para los trabajadores comprendidos en esa categoría y puede incrementarse con los distintos adicionales previstos en el convenio colectivo.

La actualización salarial también incorporó al básico una suma que anteriormente se abonaba de manera no remunerativa, lo que repercute favorablemente en conceptos como el aguinaldo, las vacaciones y otros beneficios laborales.

Cómo quedaron las demás categorías

La nueva escala salarial también estableció los salarios básicos para el resto de las categorías que integran la actividad.

Foto: Archivo Elonce.

Los encargados percibirán un básico de $1.600.406,46, mientras que los operadores de servicio tendrán un salario inicial de $1.564.268,58.

En tanto, los operarios de playa contarán con un básico de $1.545.472,32, los conductores de $1.535.177,25, los operadores interiores y anexos de $1.529.843,26, los serenos de $1.541.730,26 y los operadores auxiliares de $1.505.569,36.