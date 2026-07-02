Vecinos de barrio Italia y la Policía acordaron acciones tras una seguidilla de robos

REDACCIÓN ELONCE
El Foro por seguridad reunió a vecinos, autoridades policiales y representantes institucionales para analizar la creciente inseguridad en la zona. Durante el encuentro se plantearon medidas conjuntas y se acordó realizar una nueva reunión dentro de 40 días para evaluar los avances.
El Foro por seguridad convocó este jueves a vecinos, autoridades policiales y representantes institucionales con el objetivo de abordar la problemática de la inseguridad que afecta a la zona comprendida por el barrio Italia. Durante el encuentro se expusieron las principales preocupaciones de los habitantes y se acordó fortalecer el trabajo conjunto entre la comunidad y la Policía para intentar reducir los hechos delictivos registrados en los últimos meses.
La reunión permitió intercambiar inquietudes y conocer las acciones que vienen desarrollando las fuerzas de seguridad en la jurisdicción. Además, se estableció el compromiso de realizar un nuevo encuentro dentro de 40 días para evaluar los resultados de las medidas que comenzarán a implementarse.
El presidente de la comisión vecinal del barrio, Fabián Ríos, valoró la participación de los vecinos y destacó la importancia de mantener el compromiso colectivo. “Fueron muchas cosas las que se charlaron. Quiero agradecer a los vecinos por estar presentes y les quiero decir que más allá de las dificultades y las tristezas que nos tocó a todos, quiero decir que se viene un cambio porque los vecinos están movilizados”, expresó a Elonce.
Reclamos por los reiterados hechos delictivos
Durante el encuentro, Ríos sostuvo que la inseguridad requiere un abordaje integral y que no se limita únicamente al accionar policial: “Esto es un planteo más generalizado y que tiene que ver con el tema de salud mental y un montón de cuestiones”, remarcó.
Asimismo, describió la preocupación que existe entre los habitantes de la zona debido a la cantidad de delitos registrados en las últimas semanas. “Hemos tenido más de 20 robos en dos meses. Todos los días tenemos uno, pero ahora estamos poniéndonos de acuerdo para ver cómo avanzar. Vamos a hacer en 40 días otra reunión y ver cómo avanzamos con lo que la policía propone”, afirmó.
Por parte de la fuerza de seguridad, el segundo jefe de la Comisaría Octava explicó que ya se implementan distintas estrategias para reforzar la prevención y responder a los reclamos de los vecinos.
Operativos y trabajo conjunto
El funcionario policial señaló que la fuerza viene desarrollando diferentes procedimientos con el objetivo de brindar mayor seguridad en la jurisdicción: “Se están diagramando operativos a fin de llevar tranquilidad a los vecinos. Ya se habló de la situación con ellos y los resultados que tuvieron los diferentes hechos que se investigaron que terminaron con un hombre detenido. Actualmente, se encuentra alojado en la Unidad Penal”, indicó.
Además, remarcó el rol que cumple la comunidad en las investigaciones y en las tareas preventivas. “El trabajo mancomunado de los vecinos con la policía es fundamental para estos resultados, sino también para llevar tranquilidad para que la jurisdicción se mantenga en los lineamientos que la Plana Mayor necesita”, señaló.
Del encuentro también participó el defensor del Pueblo de Paraná, Lisandro Amavet, quien acompañó la convocatoria realizada por la comisión vecinal y resaltó el compromiso demostrado por los habitantes del sector.
“Estamos acompañando por un pedido de la vecinal. Estamos con mucho compromiso de los vecinos con una problemática muy compleja como la inseguridad”, manifestó a Elonce.