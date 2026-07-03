Mundial 2026: Suiza derrotó a Argelia y se metió entre los 16 mejores

Suiza dio un paso firme en el Mundial 2026 al imponerse por 2 a 0 ante Argelia, en Vancouver, y asegurarse un lugar en los octavos de final. El equipo europeo mostró solidez desde el comienzo, golpeó rápido y luego manejó el desarrollo sin pasar sobresaltos.

La apertura del marcador llegó a los siete minutos. Johan Manzambi desbordó por la banda, dejó atrás a la defensa argelina y asistió a Breel Embolo, que definió dentro del área para establecer el 1 a 0.

Con la ventaja temprana, Suiza encontró espacios y administró los tiempos del encuentro. Argelia buscó respuestas mediante Riyad Mahrez, Houssem Aouar e Ibrahim Maza, aunque no consiguió inquietar de manera sostenida al arquero Gregor Kobel.

Embolo abrió el camino y Ndoye sentenció el partido

El gol inicial le permitió al conjunto helvético jugar con mayor tranquilidad en el Mundial 2026. Suiza presionó alto, ganó presencia en el mediocampo y explotó los ataques por las bandas ante una defensa argelina que tuvo dificultades para contener las llegadas.

La diferencia se amplió apenas iniciado el complemento. A los 46 minutos, Dan Ndoye aprovechó una desatención en el fondo de Argelia y definió con precisión para marcar el 2 a 0 que dejó el partido prácticamente resuelto.

A partir de allí, el equipo dirigido por Murat Yakin se encargó de cuidar la ventaja. Argelia movió el banco con los ingresos de Amine Gouiri y Jaouen Hadjam, pero las variantes no lograron modificar el trámite ni darle mayor peso ofensivo al conjunto africano.

Argelia quedó eliminada y Suiza sigue en carrera

La ocasión más clara para Argelia llegó a través de Mahrez, aunque Denis Zakaria bloqueó a tiempo una acción que podía terminar en el descuento. Del otro lado, Noah Okafor y Embolo estuvieron cerca de ampliar todavía más la diferencia.

En los minutos finales hubo algunas fricciones y discusiones dentro del campo, con Granit Xhaka entre los protagonistas. Sin embargo, el resultado nunca pareció correr riesgo para Suiza, que sostuvo el control del juego hasta el cierre.

Con este triunfo, Suiza avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 y reafirmó su condición de equipo competitivo en la etapa eliminatoria. Argelia, en cambio, cerró su participación sin poder sostener el nivel que le había permitido ilusionarse durante la fase de grupos.