Despidieron a un empleado municipal entrerriano que atendía una peluquería en horario de trabajo

La Municipalidad de Concordia resolvió la cesantía de un empleado municipal luego de comprobar que acumuló más de cincuenta días de inasistencias injustificadas y que, durante el horario en el que debía prestar servicios para el Estado, atendía una peluquería ubicada en pleno centro de la ciudad.

Desde la comuna informaron que “se trata del agente Gustavo Gutiérrez, quien se desempeñaba en la Dirección de Higiene Urbana, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos y que anteriormente ocupaba un cargo en el Concejo Deliberante, como asesor de la concejal Claudia Villalba”.

La investigación fue llevada adelante por la División Unidad de Control de la Dirección de Recursos Humanos, que detectó ausencias injustificadas entre el 11 de abril y el 2 de junio de 2025. A partir de esas actuaciones se dispuso la apertura del correspondiente sumario administrativo.

Durante la investigación también se constató que el agente trabajaba en una peluquería ubicada sobre calle Santa María de Oro, entre calles Entre Ríos y San Luis, justamente en el mismo horario en el que debía encontrarse cumpliendo sus funciones municipales.

De acuerdo con las constancias incorporadas al expediente, el propio empleado reconocía ante sus clientes que en ese momento debía estar trabajando en la Municipalidad.

Con las pruebas reunidas, el Departamento Ejecutivo resolvió aplicar la sanción de cesantía, conforme a lo establecido por la Ordenanza de Escalafón Municipal N.º 11.275/49. La medida fue notificada tanto al agente como a su defensora técnica.

La decisión “forma parte de las acciones que lleva adelante la gestión municipal para fortalecer los controles internos, garantizar el uso responsable de los recursos públicos y asegurar que cada empleado cumpla efectivamente con la tarea por la que percibe un salario financiado por los contribuyentes”.

Desde la gestión remarcaron que “no habrá tolerancia frente a situaciones que impliquen un incumplimiento de las obligaciones de los agentes municipales o un perjuicio para los vecinos que sostienen el funcionamiento del Estado con el pago de sus impuestos”.