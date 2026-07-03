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La Corte dejó firme el decomiso de $685.000 millones en la causa Vialidad

La Corte Suprema confirmó la actualización del decomiso en la causa Vialidad, rechazó los recursos de Cristina Fernández y Lázaro Báez y mantuvo el monto actualizado.

3 de Julio de 2026
La Corte Suprema desestimó un recurso de Cristina Fernández por el decomiso de $685 mil millones
La Corte Suprema desestimó un recurso de Cristina Fernández por el decomiso de $685 mil millones

La Corte Suprema confirmó la actualización del decomiso en la causa Vialidad, rechazó los recursos de Cristina Fernández y Lázaro Báez y mantuvo el monto actualizado.

La Corte Suprema dejó firme la actualización del monto del decomiso en la causa Vialidad, en la que fue condenada la expresidenta Cristina Kirchner, entre otros, acusados. El monto pasó de $85.000 millones a $685.000 millones.

 

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los planteos de la expresidenta y de Lázaro Báez, entre otros acusados que se oponían al decomiso y al sistema de actualización del mismo fijado por los jueces de la causa.

 

La decisión desestimó por inadmisibles los planteos de la defensa, que cuestionaba el criterio utilizado para actualizar el decomiso, y también rechazó el recurso presentado por Báez, que sostenía que el Tribunal Oral Federal N° 2 no era competente para ejecutar esa medida.

El monto original del decomiso había sido fijado en $84.835 millones en la sentencia dictada en diciembre de 2022, como reparación por el perjuicio económico causado al Estado. Tras quedar firme la condena, el tribunal ordenó su actualización con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, lo que elevó la cifra a $684.990.350.139,86.

 

Con esta resolución, la Corte deja firme tanto la actualización del monto como el procedimiento para avanzar con la ejecución del decomiso sobre los bienes de los condenados. En paralelo, continúan en trámite otros planteos vinculados a los activos alcanzados por la medida, mientras la fiscalía mantiene su pedido para incorporar nuevos bienes al proceso de ejecución.

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