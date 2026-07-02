Segunda Jornada Ambiental en la Escuela José Martí: impulsan la separación de residuos y la conciencia ambiental

Se llevó a cabo una capacitación sobre gestión de residuos sólidos urbanos

La Escuela de Jóvenes y Adultos N° 2 "José Martí" realizó la Segunda Jornada Ambiental, una propuesta destinada a promover la educación ambiental y la correcta gestión de los residuos sólidos urbanos. La actividad reunió a estudiantes, docentes, recicladores urbanos y representantes del municipio, además de la participación de la Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos William Morris.

Durante el encuentro se abordaron temas vinculados a la economía circular, la separación de residuos en origen y el rol de la comunidad para construir una ciudad más sustentable.

El vicerrector Marcelo Fernando destacó la importancia de generar estos espacios de reflexión. "Estamos reflexionando sobre los residuos sólidos urbanos de la ciudad de Paraná, economía circular. También nos acompaña la Escuela William Morris para trabajar y reflexionar junto a nosotros".

Además, remarcó el valor de contar con la participación de recicladores urbanos y representantes del municipio para responder las inquietudes de los estudiantes.

El pedido de los recicladores: separar los residuos en origen

Uno de los principales expositores fue el reciclador urbano Elvio Flores, quien explicó que una correcta separación de los materiales facilita el trabajo diario de quienes recuperan residuos reciclables.

"Todo lo que es cartón, plástico, diarios, todo eso tiene que estar separado". Flores advirtió que cuando los materiales reciclables se mezclan con residuos orgánicos, aceites, escombros o basura, dejan de ser útiles.

También explicó que los materiales recuperados son enfardados y enviados a plantas de reciclaje para reincorporarlos al circuito productivo.

"Falta tomar un poquito más de conciencia"

Consultado sobre el nivel de compromiso de los vecinos, Flores consideró que aún queda un largo camino por recorrer. "Pienso que a la gente le falta tomar un poquito más de conciencia de lo que es separar".

Y agregó: "Trabajo todos los días en la calle y me encuentro con cartones sucios. Falta crecer en esta conciencia".

El municipio anunció nuevos ecopuntos barriales

Por su parte, el director ambiental municipal Dante Gariboglio explicó que, mientras no existan contenedores diferenciados en todas las cuadras, la recomendación es separar los reciclables en bolsas distintas y mantenerlos limpios y secos.

"La idea es que cartones y plásticos vayan limpios y secos. Generalmente ese material es rescatado por el reciclador urbano". El funcionario anticipó además nuevas acciones para fortalecer la separación domiciliaria.

"A partir del mes que viene vamos a arrancar con una campaña de ecopuntos barriales donde el vecino que quiera participar empiece a tener un contenedor diferenciado para los reciclables".

Según explicó, el objetivo es disminuir la cantidad de residuos que llegan a disposición final y facilitar el trabajo de los recicladores.

"Es un cambio de hábitos para desembocar dentro de no mucho tiempo en esa separación domiciliaria que es importante porque es donde arranca. Si no hay separación domiciliaria, es imposible que se sostenga lo demás".

Educación ambiental como política cotidiana

Desde la institución educativa destacaron que la jornada fue posible gracias al trabajo conjunto entre directivos, docentes, estudiantes y organizaciones invitadas.

Una de las integrantes del equipo directivo agradeció el acompañamiento recibido y resaltó el compromiso de toda la comunidad educativa.

"Es un trabajo en conjunto. Ha trabajado el equipo directivo, los profesores, los estudiantes y otros establecimientos educativos. Nosotros hacemos separación de residuos desde hace bastante tiempo", cerró.