De interino a campeón del mundo: Lionel Scaloni alcanza los 100 partidos con la Selección

Lionel Scaloni dirigirá este viernes su partido número 100 al frente de la Selección argentina. El hito se dará ante Cabo Verde, desde las 19 en Miami, por los 16avos de final del Mundial 2026, en un encuentro que abrirá la etapa de eliminación directa para el vigente campeón del mundo.

El recorrido de Lionel Scaloni comenzó el 8 de septiembre de 2018, cuando todavía era entrenador interino. En aquella oportunidad, Argentina goleó 3 a 0 a Guatemala en Los Ángeles, con un plantel que iniciaba una etapa de renovación luego del Mundial de Rusia.

A casi ocho años de aquel debut, el santafesino acumula 99 presentaciones con 72 victorias, 18 empates y solo nueve derrotas. El balance representa una efectividad del 78,8%, con 206 goles convertidos y 50 recibidos durante su ciclo.

En ese trayecto, Lionel Messi se consolidó como el máximo goleador de la era de Lionel Scaloni, con 58 tantos. El capitán fue una de las piezas centrales de un equipo que recuperó regularidad en las Eliminatorias, competitividad en los torneos continentales y protagonismo en los grandes escenarios internacionales.

Cuatro títulos y una racha que cambió el ciclo

El ciclo de Lionel Scaloni tuvo su primer gran logro en la Copa América 2021, ganada en el estadio Maracaná ante Brasil. Luego llegaron la Finalissima 2022 frente a Italia en Wembley, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 conquistada en Miami ante Colombia.

La etapa también incluyó la racha invicta más extensa de la historia de la Selección argentina. El equipo alcanzó 36 partidos sin derrotas, una secuencia que se interrumpió en el debut de Qatar 2022 frente a Arabia Saudita.

En los Mundiales, Lionel Scaloni registra siete triunfos, dos empates y una derrota. En Copa América, sus equipos consiguieron 13 victorias, cuatro igualdades y dos caídas, mientras que en las Eliminatorias Sudamericanas sumó 23 éxitos, ocho empates y cuatro derrotas.

A esos números se suman una victoria en la Finalissima y un amplio registro en amistosos internacionales: 28 triunfos, cuatro empates y dos derrotas. En el análisis por rivales, la Selección tuvo un rendimiento perfecto ante equipos de Norte y Centroamérica, con 17 victorias en igual cantidad de partidos.

A un paso de otro récord en la Selección

Con el duelo ante Cabo Verde, Lionel Scaloni quedará segundo en soledad entre los entrenadores con más partidos dirigidos en la historia de la Selección argentina. Solo tendrá por delante a Guillermo Stábile, quien lidera el registro con 124 encuentros.

Detrás del actual técnico campeón del mundo aparecen César Luis Menotti y Carlos Bilardo, ambos con 79 presencias, seguidos por Alfio Basile con 76 y Marcelo Bielsa con 69. El partido ante Cabo Verde, por lo tanto, no solo pondrá en juego el pase a octavos: también marcará una nueva cifra histórica para Lionel Scaloni al frente de la Albiceleste.