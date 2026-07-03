La Fan Zone de Paraná vibra con Argentina ante Cabo Verde

REDACCIÓN ELONCE
La Fan Zone de Paraná volvió a reunir a decenas de vecinos para alentar a Argentina ante Cabo Verde. Pese al frío, hubo pantalla gigante, choripanes, empanadas, emprendedores y mucho clima mundialista en la zona del Shopping La Paz.
La Fan Zone de Paraná volvió a convertirse este viernes en el punto de encuentro de decenas de vecinos que eligieron alentar a la Selección argentina en el partido frente a Cabo Verde por los octavos de final del Mundial 2026. A pesar de la baja temperatura, familias, grupos de amigos y fanáticos del fútbol colmaron el predio ubicado en la zona del Shopping La Paz, donde el encuentro se sigue a través de una pantalla gigante.
Con camisetas albicelestes, gorros, bufandas y banderas, los simpatizantes llegaron desde temprano para asegurarse un buen lugar y vivir una nueva noche mundialista junto a otros hinchas. El ambiente volvió a combinar pasión futbolera, gastronomía y entretenimiento al aire libre.
El espacio, que ya había sido escenario de las reuniones durante los partidos anteriores de la Selección, volvió a reunir a grandes y chicos en una propuesta que busca trasladar el clima de las tribunas a pleno corazón de la capital entrerriana.
Emprendedores y gastronomía para acompañar la fiesta
Uno de los grandes atractivos de la jornada es nuevamente el paseo gastronómico, donde emprendedores locales ofrecieron distintas propuestas para acompañar el encuentro.
Los tradicionales choripanes y las empanadas son algunos de los productos más buscados por quienes aprovecharon la previa y el desarrollo del partido para compartir una comida caliente en medio de la fría noche.
Una fiesta celeste y blanca
Cada ataque de la Scaloneta es acompañado por aplausos, cánticos y banderas agitadas frente a la pantalla gigante. El aliento para Lionel Messi y el resto del plantel se hace sentir desde Paraná, donde los hinchas viven el partido con intensidad.
La propuesta permite que familias completas compartan una nueva experiencia mundialista al aire libre, reafirmando el éxito de la Fan Zone como espacio de encuentro para los amantes del fútbol.
Entre cábalas, pronósticos y camisetas, los hinchas palpitaron otra noche mundialista
Vestidos de celeste y blanco, con camisetas, gorros, banderas, vuvuzelas y hasta las mejillas pintadas, grandes y chicos le dieron color a la previa del partido. Las familias comenzaron a llegar desde temprano al predio y, mientras esperaban el inicio del encuentro, compartieron sus pronósticos y expresaron su confianza en la Selección. "Es muy lindo venir a este lugar a ver el partido lleno de gente y la alegría mundialera", comentó uno de los jóvenes presentes.
Los más chicos fueron los grandes protagonistas de la previa. Juani apostó por un triunfo argentino 2 a 1, mientras que Thiago pronosticó un 3 a 1. Otros eligieron confiar en Lionel Messi como goleador de la noche. "Uno a cero, con gol de Messi", aseguró una niña, mientras otra mostró orgullosa su camiseta con el nombre del capitán y confesó que es su jugador favorito. "Me gusta vestirme de Argentina", dijo otra de las pequeñas hinchas, luciendo un gorro albiceleste y una vuvuzela que, según contó, le regaló su mamá.
El entusiasmo también se reflejó en los cánticos y en los tradicionales bombos que comenzaron a sonar antes del pitazo inicial. Hubo quienes llegaron desde distintos barrios de Paraná e incluso desde Colonia Avellaneda para sumarse a la fiesta. Otros reconocieron que la visita a la Fan Zone ya se convirtió en una cábala. "Venimos todos los partidos", afirmaron dos jóvenes, convencidos de que compartir cada encuentro junto a otros hinchas ayuda a acompañar el camino de la Scaloneta. Entre aplausos, música y el Himno Nacional Argentino, la ilusión volvió a adueñarse de la noche paranaense.