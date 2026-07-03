"Es la única forma que tengo de ayudar a mi pueblo", dijo pediatra venezolano sobre campaña del Hospital San Roque

"Juntos podemos más" es el nombre de la campaña solidaria que impulsa en Paraná el médico pediatra venezolano José Tona, quien, conmovido por la tragedia provocada por los terremotos que sacudieron a su país y dejaron al menos 2.645 muertos y más de 12.600 heridos, decidió transformar la angustia en acciones concretas. Desde la capital entrerriana, donde trabaja en el Hospital Materno Infantil San Roque, busca reunir medicamentos, insumos biomédicos y productos de primera necesidad para colaborar con la asistencia sanitaria de emergencia.

"Ante toda esta situación que está conmocionando a mi país, durante el fin de semana estuvimos pensando qué hacer, cómo ayudar desde acá", relató Tona en diálogo con Elonce, al presentar la iniciativa junto a representantes de distintas instituciones que decidieron sumarse a la cruzada solidaria.

El profesional explicó que la prioridad es responder a una de las necesidades más urgentes que enfrenta el sistema sanitario venezolano. "Se nos ocurrió tratar de hacer una ayuda solidaria de medicamentos, que es lo que más déficit hay en Venezuela actualmente. Hicimos las llamadas pertinentes, establecimos contactos y finalmente logramos que cuatro instituciones se unieran a este proyecto para invitar a la gente a colaborar", sostuvo.

"Los hospitales están bastante colapsados"

Aunque se encuentra a miles de kilómetros de su país, Tona sigue minuto a minuto las noticias que llegan desde Venezuela y mantiene contacto permanente con colegas, familiares y amigos que viven el drama en primera persona. "Lo que sé es que los centros de salud más grandes de Caracas están bastante colapsados. En La Guaira, que fue donde hubo mayor repercusión, también", describió.

El médico contó que, pese al paso de los días, los equipos de rescate continúan encontrando personas con vida entre los escombros. "Las personas ya están entrando en desesperación porque ya va más de una semana. Sin embargo, hoy a la madrugada siguen saliendo sobrevivientes de entre los derrumbes, sigue saliendo gente con vida", expresó.

La situación, explicó, exige una rápida respuesta sanitaria. Por eso, decidió organizar una campaña que permita enviar insumos desde Argentina hacia las zonas más afectadas por el desastre.

Qué elementos se necesitan

La campaña "Juntos podemos más" busca reunir especialmente medicamentos e insumos destinados a la atención de personas heridas. "Necesitamos antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios para el manejo del dolor y productos para la limpieza de heridas, porque hay muchas personas lesionadas", detalló Tona.

El Hospital San Roque Roque realiza una campaña Solidaria por Venezuela

También hizo un pedido especial para quienes deseen colaborar con medicamentos pediátricos. "Si son medicamentos para pacientes pediátricos, como jarabes, infusiones o suspensiones, pedimos que estén totalmente cerrados, con su cierre hermético. Si son comprimidos o grageas, que vengan con el blíster para que se pueda ver claramente la fecha de vencimiento y el tipo de medicamento", explicó.

La pediatra Anahí Berwart, quien también participa de la organización de la campaña, explicó que además de medicamentos se necesitan otros elementos fundamentales para la atención de los heridos. "También estamos pidiendo la colaboración de la gente con pañales, algodón, alcohol, povidona yodada y todo lo que pueda ayudar para las curaciones de las heridas. También fórmulas maternizadas, principalmente para los bebés", indicó.

Una red solidaria desde Paraná

La iniciativa logró reunir a distintas organizaciones de Paraná, que funcionan como centros de recepción de las donaciones y colaboran con la clasificación de los elementos antes de ser enviados.

La Cooperadora del Hospital Materno Infantil San Roque, ubicada sobre calle La Paz, llegando a La Rioja, recibe donaciones de lunes a viernes de 14 a 18 y los jueves y viernes de 9 a 12.

También participan el Centro de Veteranos de Malvinas, en Montevideo 266, donde las donaciones se reciben de 8 a 13; la Fundación Crisálida, en San Luis 435, de lunes a viernes de 8 a 12; y el Club de Leones Paraná Centro, ubicado en Pellegrini 547, que recibe colaboraciones los martes y viernes de 9 a 12 y los miércoles de 13.30 a 19.

Para Tona, el respaldo de estas instituciones demuestra que la solidaridad no tiene fronteras. "La única forma que tengo ahorita de poder ayudar a mi gente es tratando de organizar y recolectar esto, para que la gente se sensibilice y podamos juntar la mayor cantidad de medicamentos posible", afirmó.

"Ayudemos a ayudar"

Más allá de la logística, el pediatra reconoció que la campaña tiene un profundo significado personal. Desde Paraná sigue con preocupación cada noticia que llega desde Venezuela y confía en que la respuesta solidaria de los entrerrianos permita aliviar, aunque sea en parte, el sufrimiento de quienes hoy atraviesan una de las mayores tragedias de los últimos años.

"Como mensaje solo puedo expresar un profundo agradecimiento. Todo esto es para ayudar a las personas que están pasando por un momento tan difícil. Es la única manera que tengo hoy de ayudar a mi pueblo venezolano", expresó con emoción.

Finalmente, renovó la convocatoria a la comunidad. "El mensaje es que la gente se sume y nos ayude a ayudar a mi pueblo venezolano", concluyó el profesional, convencido de que cada donación puede marcar una diferencia para quienes todavía luchan por recuperarse de las consecuencias de los devastadores terremotos.