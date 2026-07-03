La Feria de Invierno en Paraná abrió este viernes en inmediaciones de Sala Mayo, en Puerto Nuevo, y permanecerá hasta el 20 de julio, con una propuesta que reúne a más de 250 emprendedores, artesanos, gastronómicos y anticuarios. La iniciativa podrá visitarse todos los días, de 10 a 21, y forma parte de la agenda de actividades organizadas para las vacaciones de invierno.

Desde el lugar, el subsecretario de Producción de la Municipalidad de Paraná, Oscar Bustamante, destacó que la feria busca impulsar la comercialización de los productores locales y ofrecer una alternativa recreativa para vecinos y visitantes.

Emprendedores, artesanos y anticuarios

Bustamante explicó que, además de los emprendedores y artesanos de la ciudad, la feria contará con expositores provenientes de distintos puntos del país.

También se incorporó la propuesta Feria con Historia, integrada por anticuarios y coleccionistas que habitualmente desarrollan sus actividades en Plaza Carbó.

"Quienes nos visiten van a encontrar una muy interesante oferta de bienes y servicios que se producen en la ciudad y también podrán disfrutar de la gastronomía local", señaló.

Más de 40 food trucks y propuestas gastronómicas

Uno de los principales atractivos será el patio gastronómico, integrado por más de 40 food trucks, con una variada oferta de comidas y bebidas.

Entre las opciones habrá gastronomía venezolana, productores cerveceros, propuestas de carnes a las brasas, cafetería y distintas alternativas para el almuerzo, la merienda y la cena.

El funcionario adelantó que los puestos gastronómicos rotarán durante el desarrollo de la feria, por lo que quienes concurran en distintos días encontrarán nuevas propuestas.

Feria de Invierno en Paraná: más de 250 emprendedores y una amplia agenda para vacaciones

Una apuesta al turismo y al desarrollo local

Bustamante remarcó que la Feria de Invierno forma parte de una política municipal, bajo la gestión de la intendenta Rosario Romero, destinada a fortalecer la economía local y potenciar el turismo durante el receso escolar.

En ese sentido, recordó que la iniciativa se complementa con el programa "Dos ciudades, un destino", impulsado junto a la Municipalidad de Santa Fe, que ofrece descuentos en hotelería y gastronomía para visitantes de ambas capitales.

"Queremos convocar a quienes nos visitan para que disfruten de esta y de muchas otras alternativas que ofrece Paraná, apoyando al mismo tiempo a nuestros emprendedores y la generación de trabajo local", sostuvo.

Actividades para toda la familia

Además de recorrer los puestos de la feria, vecinos y turistas podrán acceder a una amplia agenda de actividades culturales y recreativas programadas para las vacaciones de invierno.

Entre las propuestas se destacan espectáculos infantiles, actividades en Sala Mayo, el Teatro 3 de Febrero, el Centro Cultural Juan L. Ortiz y otros espacios municipales.

Finalmente, desde la organización invitaron a disfrutar de la feria aprovechando el entorno de la Costanera de Paraná y remarcaron que toda la programación puede consultarse a través de los canales oficiales de turismo de la Municipalidad.