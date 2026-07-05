Alan Sosa: "Tenemos con qué y esta racha negativa se va a cortar"

Alan Sosa fue uno de los futbolistas que dio la cara luego de la derrota de Patronato por 1 a 0 frente a San Martín de Tucumán, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, por una nueva fecha de la Primera Nacional. El arquero y capitán del Rojinegro lamentó una caída que dejó al equipo en el 16° puesto de la Zona B, con 21 puntos, y remarcó que el grupo atraviesa un momento de mucha tristeza, aunque mantiene la confianza en revertir la situación.

El único gol del encuentro fue convertido por Bruno Cabrera, a los 24 minutos del primer tiempo, en un partido en el que Patronato volvió a generar situaciones de peligro, pero se encontró otra vez con una destacada actuación del arquero rival y con la falta de eficacia que viene arrastrando desde hace varios meses.

En diálogo con Elonce, Sosa sostuvo que el equipo hizo méritos para llegar al empate y explicó que el rendimiento de los arqueros también influye en el desarrollo de los partidos. "Es mucho contagio. Si ellos ven que su arquero no tiene una buena tarde, también el fútbol es contagio. Tuvimos algunos errores defensivos que por suerte no terminaron en gol. Pero más allá de eso, las situaciones las generamos. Hoy nuevamente el arquero rival sale figura. Entonces también eso te da un poco de bronca porque intentás, intentás y no entra", expresó.

"Los goles van a llegar"

Consultado sobre las dificultades que tiene Patronato para convertir, el capitán reconoció que la falta de eficacia fue una constante durante el primer semestre y manifestó su deseo de que esa racha se termine cuanto antes. "Sí, eso fue un déficit que tuvimos durante el primer semestre. Creo que los goles van a llegar. A veces la pelota entra, a veces no. Me acuerdo el semestre pasado con Gabi Gómez: acá nos hicieron un solo gol en la segunda rueda, entonces tampoco entraba para los rivales. Creo que ahora tenemos que estar más unidos que nunca", afirmó.

Sosa no ocultó el dolor que atraviesa el plantel luego de una nueva derrota como local y remarcó que los futbolistas sienten que están en deuda con los hinchas y con sus propias familias. "Estamos muy golpeados porque le queríamos regalar una victoria a la gente, a nuestra familia, que son las que más sufren, y nosotros como grupo nos merecíamos una victoria. Esto es comer mierda, estar más juntitos que nunca y sacar esto adelante. Somos los principales responsables de esta situación. Damos la cara y tenemos con qué. Tenemos con qué", aseguró.

El respaldo al grupo y un mensaje para los hinchas

El arquero también se mostró esperanzado en que los refuerzos puedan aportar soluciones y ayudar al equipo a cortar la serie negativa. "Las incorporaciones que vienen nos van a sumar mucho y confiamos en que esta racha negativa se va a cortar, así como la positiva en algún momento llegó", manifestó a Elonce.

Respecto al impacto anímico que provoca recibir un gol, Sosa consideró que se trata de una situación habitual en el fútbol, aunque destacó que Patronato fue el equipo que manejó el desarrollo del encuentro. "Eso es algo normal en el fútbol. Todos los equipos cuando reciben un mazazo de esa manera es difícil volver automáticamente, pero el control del partido lo tuvimos nosotros. Sacando el palo del segundo tiempo, ellos no llegaron más. Fueron dos situaciones contra seis o siete que tuvimos nosotros. Creo que cuando entre la pelota de nuestro lado las cosas van a cambiar", analizó.

Finalmente, el capitán dejó un mensaje para los simpatizantes que acompañaron al equipo pese a las bajas temperaturas. "No quiero minimizar el dolor que siento. Me voy muy triste a casa porque la gente de Patronato hoy, con el frío que hizo, vino y alentó. No se merecía que nosotros le demos esta imagen", concluyó.