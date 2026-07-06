La Selección Argentina de básquet aplastó a Panamá y cerró la fase con tres triunfos al hilo

La Selección Argentina de básquet cerró la tercera ventana de los Clasificatorios FIBA rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2027 con una contundente victoria por 96 a 71 ante Panamá, en condición de visitante. El equipo nacional completó la primera fase como escolta del Grupo D, con récord de cinco triunfos y una derrota.

El encuentro comenzó parejo, con ambos seleccionados alternando el dominio del marcador. Sin embargo, Argentina encontró una diferencia inicial a partir de la sociedad entre Leandro Bolmaro y Francisco Cáffaro, quienes aportaron 11 puntos consecutivos para establecer un parcial favorable de 19 a 11.

La defensa argentina también resultó determinante durante el primer cuarto. Con presión sobre las líneas de pase y una respuesta efectiva en ataque, el conjunto nacional cerró el período inicial arriba por 26 a 18 y logró sostener esa ventaja en el desarrollo posterior.

Argentina controló el juego antes del descanso

Panamá intentó acercarse durante el segundo segmento y redujo la diferencia a cinco puntos, con Trevor Gaskins como principal opción ofensiva. Sin embargo, la reacción local no alcanzó para alterar el funcionamiento de la Selección Argentina de básquet, que mantuvo la calma y volvió a encontrar soluciones en ataque.

El equipo argentino aceleró en transición, manejó con paciencia las posesiones estacionadas y amplió la distancia antes del entretiempo. De esa manera, llegó al descanso largo con una ventaja de 51 a 37, luego de una primera mitad en la que consiguió sostener intensidad defensiva y una ofensiva repartida.

La regularidad colectiva fue uno de los aspectos salientes del partido. Argentina no dependió de un solo jugador para resolver los pasajes más exigentes y logró involucrar a distintas variantes en ambos costados de la cancha, una característica que le permitió controlar el ritmo del encuentro.

Un tercer cuarto decisivo y goleo repartido

A la vuelta de los vestuarios, la Selección Argentina de básquet elevó la intensidad y construyó el quiebre definitivo. El tercer cuarto tuvo una fuerte producción desde el perímetro, con cinco triples convertidos y aportes de Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck.

El parcial fue de 29 puntos para el conjunto nacional, que cerró ese período con una diferencia de 80 a 56. La efectividad desde afuera, sumada al juego interior y a una defensa firme, dejó sin respuestas a Panamá en el tramo decisivo del encuentro.

Francisco Cáffaro terminó como máximo anotador con 15 puntos y nueve rebotes. También finalizaron en doble dígito Gabriel Deck, con 14; Leandro Bolmaro, con 13; Juan Fernández, con 12; Nicolás Laprovittola, con 11; y Facundo Campazzo y Gonzalo Corbalán, ambos con 10.

Con el pase asegurado a la Segunda Fase, Argentina arrastrará los puntos obtenidos y se cruzará con los tres clasificados del Grupo B. La próxima ventana está prevista para el 27 y 31 de agosto, en el inicio de la etapa que definirá los cupos para Qatar 2027.