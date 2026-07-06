La Selección Argentina de básquet aplastó a Panamá y cerró la fase con tres triunfos al hilo

El conjunto nacional se impuso 96 a 71 como visitante, terminó segundo en el Grupo D y avanzó a la próxima instancia de los Clasificatorios FIBA rumbo a la Copa del Mundo. Francisco Cáffaro fue el máximo anotador en una noche con siete jugadores argentinos en doble dígito.
La Selección Argentina de básquet cerró la tercera ventana de los Clasificatorios FIBA rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2027 con una contundente victoria por 96 a 71 ante Panamá, en condición de visitante. El equipo nacional completó la primera fase como escolta del Grupo D, con récord de cinco triunfos y una derrota.
El encuentro comenzó parejo, con ambos seleccionados alternando el dominio del marcador. Sin embargo, Argentina encontró una diferencia inicial a partir de la sociedad entre Leandro Bolmaro y Francisco Cáffaro, quienes aportaron 11 puntos consecutivos para establecer un parcial favorable de 19 a 11.
La defensa argentina también resultó determinante durante el primer cuarto. Con presión sobre las líneas de pase y una respuesta efectiva en ataque, el conjunto nacional cerró el período inicial arriba por 26 a 18 y logró sostener esa ventaja en el desarrollo posterior.
Argentina controló el juego antes del descanso
Panamá intentó acercarse durante el segundo segmento y redujo la diferencia a cinco puntos, con Trevor Gaskins como principal opción ofensiva. Sin embargo, la reacción local no alcanzó para alterar el funcionamiento de la Selección Argentina de básquet, que mantuvo la calma y volvió a encontrar soluciones en ataque.
El equipo argentino aceleró en transición, manejó con paciencia las posesiones estacionadas y amplió la distancia antes del entretiempo. De esa manera, llegó al descanso largo con una ventaja de 51 a 37, luego de una primera mitad en la que consiguió sostener intensidad defensiva y una ofensiva repartida.
La regularidad colectiva fue uno de los aspectos salientes del partido. Argentina no dependió de un solo jugador para resolver los pasajes más exigentes y logró involucrar a distintas variantes en ambos costados de la cancha, una característica que le permitió controlar el ritmo del encuentro.
Un tercer cuarto decisivo y goleo repartido
A la vuelta de los vestuarios, la Selección Argentina de básquet elevó la intensidad y construyó el quiebre definitivo. El tercer cuarto tuvo una fuerte producción desde el perímetro, con cinco triples convertidos y aportes de Facundo Campazzo, Nicolás Laprovittola y Gabriel Deck.
El parcial fue de 29 puntos para el conjunto nacional, que cerró ese período con una diferencia de 80 a 56. La efectividad desde afuera, sumada al juego interior y a una defensa firme, dejó sin respuestas a Panamá en el tramo decisivo del encuentro.
Francisco Cáffaro terminó como máximo anotador con 15 puntos y nueve rebotes. También finalizaron en doble dígito Gabriel Deck, con 14; Leandro Bolmaro, con 13; Juan Fernández, con 12; Nicolás Laprovittola, con 11; y Facundo Campazzo y Gonzalo Corbalán, ambos con 10.
Con el pase asegurado a la Segunda Fase, Argentina arrastrará los puntos obtenidos y se cruzará con los tres clasificados del Grupo B. La próxima ventana está prevista para el 27 y 31 de agosto, en el inicio de la etapa que definirá los cupos para Qatar 2027.