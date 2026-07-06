Kim Kardashian presentó una microbikini de leopardo que no pasó desapercibida

Kim Kardashian volvió a captar la atención en redes sociales al presentar nuevos diseños de trajes de baño de Skims, su marca de ropa interior y prendas de playa. La empresaria posó con modelos de corte reducido y apostó por una versión extrema de la tendencia underboob, que deja al descubierto parte inferior del busto.

La publicación reunió distintas imágenes de la nueva colección y rápidamente acumuló reacciones entre sus seguidores. En una de las postales, la figura televisiva lució una bikini animal print de leopardo con corpiño XXS, breteles finos y detalles de encaje negro.

El conjunto se completó con una bombacha ultracavada y una segunda pieza superpuesta, de formato vedetina y con el mismo estampado. La combinación incorporó moños pequeños y terminaciones de inspiración lencera, una estética que mantiene presencia en las propuestas de moda de esta temporada.

El animal print y los diseños de corte reducido

El modelo elegido por Kim Kardashian se apoyó en el estampado de leopardo, uno de los recursos visuales que la empresaria suele incluir en sus producciones y lanzamientos. En esta oportunidad, el diseño destacó por el tamaño mínimo del corpiño y por el efecto underboob, que volvió a posicionarse entre las tendencias de playa.

La superposición de prendas también fue parte del estilismo. La bombacha principal quedó parcialmente cubierta por otra pieza del mismo motivo, una combinación que se trasladó en los últimos meses desde la indumentaria deportiva hacia los trajes de baño.

Kim Kardashian.

Junto a las fotografías, la empresaria promocionó el lanzamiento con una frase que acompañó el tono de la campaña: “Lo chiquito le encaja a todo el mundo”. La publicación funcionó como presentación de los nuevos modelos de Skims y generó comentarios sobre los cortes elegidos.

Otro modelo en rosa chicle

En el mismo carrusel, Kim Kardashian mostró una segunda bikini en color rosa chicle. El diseño mantuvo el formato underboob, aunque con una parte superior entera y de estética sporty, diferente al conjunto animal print que encabezó la producción.

La parte inferior del traje de baño fue de tiro alto, cavada y con tiras largas para anudar a los costados. En una de las imágenes tomadas de espaldas, también dejó ver la terminación colaless del modelo.

Para completar el look, la empresaria eligió maquillaje en tonos neutros, con delineado marcado, pestañas arqueadas, rubor e iluminador. Llevó el cabello suelto, con raya al medio y ondas, en una producción que volvió a ubicar a Kim Kardashian entre las figuras que impulsan tendencias desde sus redes sociales.