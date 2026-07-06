Antonela Roccuzzo publicó el esperado reencuentro con Messi: “Juntos de nuevo”

La clasificación de la Selección argentina a los octavos de final del Mundial 2026 tuvo continuidad lejos de la cancha. Tras el triunfo por 3 a 2 ante Cabo Verde, Antonela Roccuzzo mostró en sus redes sociales el reencuentro familiar con Lionel Messi, luego de una noche exigente para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

La esposa del capitán argentino publicó un álbum de imágenes junto al futbolista y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. “Te amamos. Juntos de nuevo”, escribió Antonela Roccuzzo al acompañar las postales, que rápidamente acumularon miles de “Me Gusta” y mensajes de seguidores de distintos países.

En las fotografías se los pudo ver abrazados, sonrientes y compartiendo un momento íntimo después de la clasificación. La publicación llegó horas después de un partido que se definió en tiempo suplementario y mantuvo la expectativa hasta el cierre.

Las imágenes del encuentro familiar

El álbum difundido por Antonela Roccuzzo también mostró parte de la comida que compartió la familia tras el encuentro. Entre los detalles que despertaron comentarios apareció un mini alfajor de una edición especial inspirada en Lionel Messi, acompañado por un café con leche.

Además, la empresaria compartió una imagen de una torta con frutillas que formó parte de la mesa familiar. Mateo Messi también apareció en una de las postales con una camiseta del Inter Miami, el club en el que juega su padre.

La publicación volvió a exhibir el costado cotidiano de la familia Messi durante la competencia internacional. En medio de la concentración y las obligaciones del plantel argentino, la imagen reflejó el esperado reencuentro luego de una jornada intensa para el capitán.

El triunfo que aseguró el pase

La Selección argentina se impuso por 3 a 2 ante Cabo Verde en un duelo que necesitó del tiempo suplementario. El resultado le permitió al conjunto nacional avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, tras uno de los compromisos más exigentes que afrontó hasta el momento en el certamen.

Messi fue uno de los protagonistas de una noche que se vivió con tensión hasta el final. Después del partido, el capitán argentino volvió a reunirse con su familia, una escena que Antonela Roccuzzo eligió compartir con sus seguidores.

El posteo se viralizó en pocas horas y generó numerosas reacciones entre los fanáticos de la Selección. Las imágenes sumaron un momento familiar al festejo deportivo por la clasificación argentina en el Mundial.