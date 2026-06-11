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Espectáculos Mundial 2026

Las costumbres que Antonela Roccuzzo no abandona cuando juega la Selección

A horas del inicio de una nueva Copa del Mundo, vuelven a aparecer las costumbres que la esposa del 10 adoptó durante las campañas más exitosas de la Selección argentina.

11 de Junio de 2026
Antonela Roccuzzo.
Antonela Roccuzzo.

A horas del inicio de una nueva Copa del Mundo, vuelven a aparecer las costumbres que la esposa del 10 adoptó durante las campañas más exitosas de la Selección argentina.

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 no solo genera expectativa entre los jugadores y los hinchas. También despierta la atención sobre las costumbres y rituales que rodean a la Selección argentina, especialmente aquellos que se hicieron populares durante las últimas conquistas del equipo de Lionel Scaloni.

 

Entre ellas aparecen las cábalas de Antonela Roccuzzo, quien en los últimos años se mostró como una fiel creyente de esas tradiciones que acompañan a la Albiceleste cada vez que sale a la cancha.

 

 

La esposa de Lionel Messi suele estar presente en los partidos más importantes y, según trascendió, mantiene algunas costumbres que fueron tomando fuerza a medida que avanzaban los torneos.

 

La vestimenta que se convirtió en tradición

 

Una de las cábalas más conocidas de Antonela Roccuzzo está relacionada con la ropa que utiliza para asistir a los encuentros de la Selección argentina.

 

Durante el Mundial de Qatar 2022, la influencer dejó de usar la camiseta titular luego de la derrota ante Arabia Saudita. Desde entonces comenzó a utilizar la camiseta alternativa en cada uno de los partidos que disputó el seleccionado nacional.

 

A esa elección le sumó otros elementos que se repitieron durante toda la competencia, como jeans, una cartera violeta y un mismo par de zapatillas blancas y rosas.

 

La foto familiar que nunca falta

 

Otra de las costumbres que mantiene Antonela Roccuzzo es la tradicional imagen junto a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro antes de los compromisos importantes de la Selección.

 

Las fotografías familiares se volvieron una postal habitual durante el Mundial de Qatar y también estuvieron presentes durante la Copa América 2024, torneo en el que Argentina volvió a consagrarse campeona.

 

Con el paso de los años, esas imágenes comenzaron a ser identificadas por muchos fanáticos como parte de las cábalas que acompañan a Messi y a su familia en cada competencia internacional.

 

La expectativa para una nueva Copa del Mundo

 

Con el inicio del Mundial 2026, la atención vuelve a posarse sobre los detalles que rodean a la Selección argentina y a sus principales protagonistas.

 

 

Por eso, muchos seguidores estarán atentos para descubrir si Antonela Roccuzzo mantiene las mismas costumbres que utilizó en Qatar 2022 y durante la última Copa América o si incorpora nuevos rituales para acompañar a Lionel Messi.

Temas:

Antonela Roccuzzo Mundial 2026 Selección Argentina Lionel Messi
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