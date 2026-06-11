"Jamás se hizo una cirugía": Antonela Roccuzzo salió al cruce de una médica que habló de Messi

Antonela Roccuzzo protagonizó una inesperada intervención en redes sociales al responder de manera directa a una médica que había difundido un video sobre supuestos retoques estéticos realizados por Lionel Messi. La rosarina, habitualmente reservada frente a este tipo de versiones, decidió desmentir públicamente las afirmaciones y su comentario rápidamente generó repercusión.

La controversia comenzó cuando Celeste Nardanone, quien se presenta en sus redes sociales como especialista en armonización facial, publicó un análisis comparativo de fotografías de distintas etapas de la vida del capitán de la Selección argentina.

En el video, la profesional sostuvo que Messi se habría sometido a distintos procedimientos estéticos a lo largo de los años y detalló una serie de intervenciones que, según su interpretación, habrían modificado algunos rasgos de su rostro.

Las intervenciones que señalaba la especialista

Durante la publicación, Nardanone mencionó una presunta rinoplastia, aplicaciones de bótox, rellenos faciales, una posible blefaroplastia, correcciones estéticas en las orejas y tratamientos en la zona del mentón.

Además, también incluyó dentro de su análisis cambios en la sonrisa del futbolista y mostró distintas imágenes para sostener sus argumentos.

El contenido comenzó a circular rápidamente entre usuarios de distintas plataformas y acumuló numerosas reproducciones y comentarios, alimentando el debate sobre la apariencia física del campeón del mundo.

Antonela Roccuzzo le respondió a la médica.

La respuesta de Antonela Roccuzzo

La situación tomó otra dimensión cuando Antonela Roccuzzo apareció entre los comentarios del video y decidió responder personalmente a las afirmaciones de la especialista.

"¡No pegaste una!", escribió la esposa de Messi, acompañando el mensaje con emojis de risa. La frase llamó inmediatamente la atención de los usuarios debido a que no suele participar de este tipo de discusiones públicas.

Luego, profundizó su respuesta para aclarar las versiones sobre el futbolista. "Jamás se hizo una cirugía. Jajaja y lo de los dientes se llama invisalign", agregó.

El comentario que se volvió viral

La intervención de Antonela Roccuzzo fue rápidamente replicada por usuarios y medios de distintos países, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales durante las últimas horas.

Muchos seguidores destacaron que la empresaria haya decidido responder de manera directa ante una publicación que analizaba la imagen de Messi y atribuía cambios físicos a supuestos procedimientos estéticos.

De esta manera, la rosarina salió al cruce de las especulaciones y dejó en claro su postura frente a las afirmaciones realizadas sobre el capitán argentino, cuyo aspecto físico había quedado bajo análisis en un video que terminó generando una amplia repercusión digital.