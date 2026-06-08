Antonela Roccuzzo compartió su rutina en redes y deslumbró a todos con una foto en bikini

Antonela Roccuzzo compartió en redes sociales una serie de fotografías y videos de su vida cotidiana en Miami. Entre las imágenes aparecieron momentos familiares junto a Lionel Messi, jornadas de descanso y publicaciones vinculadas a la moda.
Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir una serie de imágenes de su vida cotidiana en Miami, ciudad donde reside junto a Lionel Messi y sus hijos desde la llegada del futbolista al Inter Miami.
A través de un álbum publicado en sus redes sociales, la empresaria e influencer mostró distintos momentos de su rutina, combinando escenas familiares, actividades al aire libre, experiencias gastronómicas y publicaciones relacionadas con la moda.
Las fotografías permitieron observar parte de la intimidad familiar de la rosarina, quien mantiene una activa presencia en redes sociales y suele compartir contenidos vinculados a su día a día.
Relax y actividades al aire libre
Entre las imágenes difundidas se destacó una jornada de descanso junto a una piscina. En una de las postales, Antonela apareció tomando sol recostada sobre una reposera mientras lucía una microbikini con estampado animal print, una tendencia que volvió a ganar protagonismo en la moda de esta temporada.
La publicación también incluyó diferentes escenas de la vida cotidiana en Miami, donde la familia desarrolla gran parte de sus actividades desde la incorporación de Messi a la liga estadounidense.
Las imágenes generaron una amplia repercusión entre sus seguidores, quienes reaccionaron con miles de comentarios y mensajes.
Momentos gastronómicos y una foto familiar
Otro de los aspectos que mostró Roccuzzo fueron algunas de las experiencias gastronómicas que disfrutó durante los últimos días.
Entre las fotografías aparecieron diferentes platos y propuestas culinarias, desde degustaciones con caviar y acompañamientos hasta comidas más informales compuestas por hamburguesas, ribs, papas fritas y pizza.
Sin embargo, uno de los registros más comentados fue una fotografía familiar en la que apareció junto a Lionel Messi y uno de sus hijos.
En la imagen se observó a los tres sonrientes y abrazados durante una salida gastronómica, una escena que reflejó el perfil familiar que habitualmente comparten en redes sociales.
El guiño fashion dedicado a Messi
La publicación también incluyó un video grabado frente a un espejo dentro de su vivienda.
En las imágenes, Antonela lució una remera oversize negra con una fotografía de Lionel Messi estampada en el frente.
El diseño mostraba al capitán de la Selección Argentina exhibiendo varios de los anillos obtenidos a lo largo de su carrera deportiva.
Con esta nueva publicación, Antonela Roccuzzo volvió a compartir aspectos de su vida cotidiana, combinando contenido relacionado con la moda, la familia y las actividades que desarrolla junto a Messi en Estados Unidos.