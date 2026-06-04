Antonela Roccuzzo reavivó la cábala de Qatar con un look violeta a días del Mundial 2026

Antonela Roccuzzo reavivó la cábala de Qatar con una publicación en redes sociales que rápidamente se volvió viral. A una semana del comienzo del Mundial 2026, la empresaria rosarina compartió imágenes luciendo un llamativo conjunto deportivo violeta.
La aparición de Antonela Roccuzzo reavivó la cábala de Qatar y generó una ola de comentarios entre los seguidores de la Scaloneta. La esposa de Lionel Messi publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde se la observa entrenando en un gimnasio privado con un conjunto deportivo en tonos púrpura que no pasó desapercibido.
Las imágenes muestran a la empresaria en diferentes posturas de entrenamiento, rodeada de un entorno minimalista compuesto por espejos de piso a techo, mancuernas y una colchoneta. Sin embargo, el centro de atención estuvo puesto en la elección cromática del outfit, que evocó uno de los símbolos más recordados por los hinchas argentinos durante la conquista mundialista.
El conjunto elegido por la rosarina está integrado por tres piezas coordinadas: un top deportivo liso de color violeta, un crop top de manga larga con escote cruzado y unas calzas de tiro alto con estampado de piel de serpiente en diferentes tonalidades púrpuras. El diseño combinó moda deportiva con detalles sofisticados, una característica habitual en sus apariciones públicas.
Un color asociado al título mundial
La repercusión del posteo estuvo directamente vinculada al significado que el color violeta adquirió para los fanáticos argentinos durante el Mundial de Qatar 2022.
Durante aquella competencia, Antonela asistió a los siete partidos de la Selección utilizando la camiseta alternativa del equipo nacional, cuya tonalidad predominante era justamente el violeta. Con el correr de los encuentros, la repetición del color terminó convirtiéndose en una de las cábalas más comentadas por los seguidores del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.
Además, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro también acompañaron esa tradición en las tribunas. Las imágenes de la familia alentando con la camiseta alternativa quedaron grabadas en la memoria colectiva de los hinchas y se asociaron rápidamente con la obtención de la tercera estrella.
La final disputada el 18 de diciembre de 2022 en Lusail Stadium marcó un momento histórico para el fútbol argentino y consolidó numerosas cábalas que los simpatizantes mantienen vigentes hasta la actualidad.
El Mundial 2026 y la ilusión de los hinchas
A pocos días del inicio del Mundial 2026, cualquier referencia a la campaña triunfal de Qatar genera una fuerte reacción en las redes sociales. Por ese motivo, la elección del violeta por parte de Antonela fue interpretada por muchos usuarios como un guiño cargado de simbolismo, comunicó Teleshow.
Si bien la camiseta alternativa de Argentina para esta nueva edición del torneo ya no utiliza ese color, el recuerdo permanece intacto entre los aficionados. El uniforme suplente actual combina tonos negros y azules, pero la conexión emocional con el violeta sigue siendo fuerte debido a su vínculo con el campeonato mundial obtenido en Medio Oriente.
Las publicaciones de Antonela suelen generar un alto nivel de interacción, aunque en esta oportunidad la conversación estuvo dominada por referencias al seleccionado argentino y a las expectativas que despierta una nueva participación mundialista encabezada por Lionel Messi.