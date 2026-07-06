El Gobierno presentará su plan para afrontar los vencimientos de deuda hasta 2027

El Ministerio de Economía dará a conocer este lunes el programa financiero para 2026 y 2027. Incluirá el cronograma de deuda y sus fuentes.
El Gobierno nacional presentará este lunes el programa financiero 2026-2027, una hoja de ruta con la que buscará mostrar cómo afrontará los compromisos de deuda del Tesoro hasta el final del mandato del presidente Javier Milei. El anuncio estará a cargo del equipo económico encabezado por el ministro Luis Caputo y contemplará el cronograma de vencimientos y las fuentes de financiamiento previstas para cumplir con esas obligaciones.
La presentación se realizará en la antesala de uno de los principales compromisos financieros del año: el próximo 9 de julio, cuando el Tesoro deberá cancelar alrededor de US$ 4.300 millones correspondientes a vencimientos con bonistas privados.
El cronograma y las fuentes de financiamiento
El secretario de Finanzas, Federico Furiase, anticipó que el programa incluirá el detalle de los vencimientos de deuda en dólares y las herramientas que utilizará el Gobierno para obtener los recursos necesarios.
Desde el Ministerio de Economía señalaron que se trata de un esquema "muy conservador" en materia de nuevas colocaciones de deuda y explicaron que el objetivo es construir un "colchón financiero" durante 2026 para afrontar con mayor tranquilidad los compromisos previstos para 2027.
Según explicó Furiase, la intención oficial es demostrar que el financiamiento del Tesoro se encuentra asegurado no solo para el próximo año, sino también para el siguiente, con el objetivo de reducir la incertidumbre de los mercados.
Bonos, organismos internacionales y REPOS
Para cumplir con los vencimientos, el Gobierno apeló en los últimos meses a distintas herramientas financieras. Entre ellas figuran las colocaciones de bonos en dólares, las licitaciones de deuda, la renovación de operaciones de REPOS y el respaldo de organismos multilaterales.
En ese sentido, el Ejecutivo obtuvo recientemente financiamiento del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un total de US$ 1.700 millones, recursos que servirán como garantía para acceder a préstamos de bancos privados.
Además, el Banco Central anunció la extensión de las operaciones de REPOS hasta 2028, una medida que, según el Gobierno, permitirá disminuir las necesidades de financiamiento durante el año electoral y fortalecer la capacidad para afrontar los compromisos de deuda.
Buscan sostener la confianza de los mercados
Desde el Palacio de Hacienda sostienen que la estrategia financiera apunta a evitar emisiones de deuda en los mercados internacionales si las tasas de interés no resultan convenientes.
El equipo económico considera que el programa contribuirá a sostener la baja del riesgo país registrada en las últimas semanas y a consolidar las expectativas de los inversores respecto del cumplimiento de las obligaciones financieras del Estado.