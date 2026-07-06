Nación y provincias dejaron de recaudar $6,5 billones en el primer semestre

La recaudación tributaria de la Nación y las provincias sufrió una fuerte caída durante el primer semestre de 2026. De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los distintos niveles del Estado dejaron de percibir alrededor de $6,5 billones como consecuencia de la menor actividad económica y de la reducción de impuestos impulsada por el Gobierno nacional.

El estudio indicó que la mayor parte de esa pérdida correspondió a la Nación, debido principalmente a la disminución de los ingresos provenientes de los derechos de exportación, mientras que las provincias también registraron una merma en los recursos que reciben por coparticipación.

La Nación fue la más afectada

Según el IARAF, la recaudación tributaria que quedó en manos del Gobierno nacional registró una baja real interanual del 6,4% durante los primeros seis meses del año, mientras que los recursos destinados a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disminuyeron un 3%.

En términos monetarios, el informe estimó que la Nación dejó de percibir $5.323.548 millones, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires resignaron $1.208.784 millones, lo que representa una pérdida conjunta superior a $6,5 billones.

El organismo recordó además que, en el acumulado del semestre, la recaudación tributaria nacional total mostró una caída real del 5,3% frente al mismo período de 2025.

El impacto de la baja de retenciones

El trabajo del IARAF señaló que uno de los factores que más incidió en la caída de los ingresos fue la reducción de las retenciones a las exportaciones, ya que estos tributos no son coparticipables y afectan exclusivamente a las cuentas nacionales.

Durante el primer semestre, los derechos de exportación registraron una baja del 40% en términos reales, seguidos por los impuestos internos coparticipados, con una caída del 18,1%, y los derechos de importación, que retrocedieron 16,7%.

En cambio, algunos tributos mostraron un comportamiento positivo. La recaudación del impuesto a los combustibles aumentó 19,6%, la de Bienes Personales creció 7% y el Impuesto a las Ganancias registró una mejora del 2,1%.

Asimismo, el principal impuesto coparticipable, el IVA neto de devoluciones y reintegros, presentó una disminución del 7,7% en términos reales respecto del primer semestre del año pasado, mientras que los aportes y contribuciones a la seguridad social retrocedieron 4%.

También cayó la coparticipación

Por otra parte, un informe de la consultora Politikon Chaco indicó que las transferencias automáticas a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alcanzaron $36,92 billones durante el primer semestre, lo que implicó una baja real del 2,8% respecto del mismo período de 2025.

El estudio precisó que la Coparticipación Federal disminuyó 4,3%, mientras que los recursos provenientes de las Leyes Especiales aumentaron 11,3% y las transferencias por el Consenso Fiscal crecieron 12,4%.