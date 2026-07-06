Rescataron a ocho mujeres y desarticularon una red de explotación sexual

Una investigación iniciada tras detectar a una joven con pedido de paradero permitió desbaratar una organización que captaba mujeres vulnerables en Tucumán para explotarlas sexualmente en Buenos Aires. Hubo cinco detenidos y siete allanamientos.
Trata de personas. Una organización dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual fue desarticulada tras una investigación de casi un año que permitió rescatar a ocho mujeres víctimas y detener a cinco sospechosos durante allanamientos simultáneos realizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la provincia de Tucumán.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), en el marco de una causa impulsada por el Ministerio de Seguridad Nacional.
La pesquisa se había iniciado en agosto de 2025, cuando personal policial detectó en la Terminal de Ómnibus de Retiro a dos mujeres provenientes de Tucumán. Una de ellas tenía un pedido de paradero vigente denunciado por sus familiares, situación que motivó la inmediata intervención de los investigadores.
Una falsa oferta laboral dio origen a la investigación
Tras la aplicación del Protocolo de Alerta Temprana y las entrevistas realizadas por especialistas en asistencia a víctimas, los investigadores detectaron indicios claros del delito de trata de personas.
Las primeras averiguaciones permitieron establecer que una de las jóvenes había sido captada mediante una falsa propuesta laboral y trasladada hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires con fines de explotación sexual.
Posteriormente, la Justicia autorizó el secuestro y análisis de distintos dispositivos electrónicos. La información obtenida resultó clave para reconstruir el funcionamiento de la organización e identificar a cada uno de sus integrantes y las funciones que cumplían dentro de la estructura delictiva.
Cómo operaba la organización
Durante varios meses, los investigadores desarrollaron tareas de inteligencia criminal y utilizaron herramientas especiales, entre ellas el denominado "Agente Revelador Digital".
La pesquisa permitió determinar que la organización captaba mujeres en situación de vulnerabilidad en distintas provincias del país para luego trasladarlas hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde eran explotadas sexualmente en departamentos de alquiler temporario, modalidad que utilizaban para evitar controles y dificultar su detección.
La investigación también estableció que en Tucumán actuaba una mujer encargada de seleccionar a las víctimas, mientras que un hombre organizaba el traslado, ya fuera en vehículos particulares o en servicios de transporte de larga distancia, hasta la Ciudad de Buenos Aires.
Siete allanamientos y cinco detenidos
Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, a cargo de Sebastián Casanello, con intervención de la Secretaría Nº 13, ordenó siete allanamientos.
Los procedimientos se realizaron en Villa Tesei, Castelar, el barrio porteño de Palermo y la ciudad tucumana de Yerba Buena, con la colaboración de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Tucumán-Sur de la Policía Federal Argentina.
Como resultado de los operativos fueron rescatadas ocho mujeres víctimas de explotación sexual y detenidas cinco personas: tres mujeres -dos de nacionalidad colombiana y una argentina- y dos hombres venezolanos.
Elementos secuestrados
Durante los allanamientos los investigadores secuestraron teléfonos celulares, notebooks, computadoras, tarjetas SIM, cuadernos con anotaciones y otros elementos considerados de interés para la causa.
Los cinco detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente, acusados de infringir la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.