Confirmaron el fin de los trabajos y la normalización progresiva del agua en Paraná

La Municipalidad de Paraná confirmó que finalizaron los trabajos sobre el caño maestro que provocó problemas en el suministro de agua durante más de un día y que ya comenzó la distribución normal en los sectores afectados.

La secretaria de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental, Mayra Collante, confirmó a Elonce que la reparación concluyó a las 3:15 de este viernes. “Ya comenzó la distribución normal en Lola Mora”, señaló.

Además, explicó que en el centro distribuidor Parque del Lago el bombeo se retomará una vez que la cisterna alcance el nivel necesario. “En Parque del Lago, por carga del nivel de cisterna, en esta hora reiniciará su bombeo”, precisó.

Una reparación que se extendió durante la madrugada

La faltante de agua había comenzado en la tarde del miércoles a raíz de una avería en un conducto de 900 milímetros ubicado sobre calle López Jordán, en la zona de Cacique Yasú y Acceso Norte.

La reparación inicial se completó dentro del plazo previsto, pero durante las pruebas hidráulicas apareció una nueva pérdida en un tramo contiguo. Ante esa situación, el municipio decidió reemplazar una sección completa del ducto para evitar nuevos inconvenientes.

En total, los trabajos incluyeron el recambio de más de 25 metros de cañería, con materiales de mayor calidad que los originales, según había explicado Collante durante el operativo.

Los sectores que habían quedado afectados

El conducto abastece a los centros distribuidores de Lola Mora y Parque del Lago. Durante las tareas, el municipio reorganizó el sistema utilizando un caño paralelo de menor diámetro para sostener parcialmente el servicio.

Aun así, se registraron inconvenientes en la zona sureste, el centro y el sector de Seminario, ya que todos dependen del mismo sistema de distribución de agua.

Con la reparación terminada y el reinicio progresivo del bombeo, el servicio comenzó a recuperar su funcionamiento habitual este viernes.

La normalización puede demandar algunas horas en determinados sectores debido al tiempo necesario para recuperar presión y completar la carga de las cisternas, aunque desde el municipio confirmaron que el sistema ya volvió a operar de manera regular.