"La llama que llama" inmortalizó a Paraná en un recordado comercial: video

El publicista Ramiro Agulla, uno de los creativos más influyentes de la publicidad argentina durante las décadas de 1990 y 2000, dejó una huella en la industria publicitaria con campañas que trascendieron la pantalla y pasaron a formar parte de la cultura popular argentina. Entre ellas sobresale "La llama que llama", la exitosa serie de comerciales creada para Telecom/Personal, que se convirtió en un fenómeno por su humor y sus personajes.

En uno de esos recordados avisos, incluso, Paraná tuvo un lugar especial.

Agulla murió este jueves a los 61 años tras sufrir una neumonía que derivó en un shock séptico.

"¿Cuartel de bomberos de Paraná?"

Una de las escenas más recordadas de la campaña comenzaba con una llamada telefónica y un diálogo que quedó grabado en la memoria de millones de argentinos: "¿Hola? ¿Cuartel de bomberos de Paraná? ¿Sabe quién habla? Habla la llama", decía el personaje, en una escena que se transformó en un clásico de la televisión.

La llama que llama - Cuartel de Bomberos de Paraná

La mención a la capital entrerriana convirtió a Paraná en parte de una de las campañas publicitarias más exitosas del país, que aún hoy sigue siendo recordada y compartida en redes sociales.

Un referente de la creatividad argentina

Ramiro Agulla fue uno de los nombres más importantes de la publicidad nacional y estuvo detrás de campañas que marcaron una época por su originalidad, creatividad e impacto.

Junto con su socio Carlos Baccetti revolucionó la comunicación comercial en Argentina y desarrolló piezas que obtuvieron reconocimiento internacional.

Su fallecimiento generó numerosas muestras de pesar en el mundo de la publicidad, donde fue reconocido como uno de los grandes innovadores del sector.

Un legado que permanece

Aunque creó decenas de campañas memorables, "La llama que llama" permanece como una de las más recordadas por varias generaciones de argentinos.

Sus frases se incorporaron al lenguaje cotidiano y muchos de sus comerciales siguen siendo considerados piezas emblemáticas de la publicidad nacional.

Entre esos recuerdos quedó también la inesperada mención al cuartel de bomberos de Paraná, un detalle que hizo que la capital entrerriana quedara asociada para siempre a uno de los spots más icónicos de la televisión argentina.