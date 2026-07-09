Una postal de jueves feriado en Paraná: probar el pique en el muelle de Bajada Grande

El Festival por el Día de la Independencia que se realizó este jueves en Bajada Grande no solo reunió a vecinos alrededor de la música, la gastronomía y los emprendedores, sino que también tuvo otro atractivo a pocos metros del escenario: decenas de personas aprovecharon el feriado para pescar a orillas del río Paraná y disfrutar de una tarde al aire libre junto a sus familias.

Durante una recorrida de Elonce, pescadores de distintas edades contaron cómo vivían la jornada y destacaron que el objetivo principal era compartir un momento de tranquilidad más allá de obtener una buena captura.

Vacaciones de invierno junto al río

Alexis llegó junto a sus hermanos y explicó que apenas llevaban media hora en el lugar cuando comenzó la entrevista. "Con mi mamá ya veníamos diciendo hace días que queríamos venir a pescar y ahora que empezaron las vacaciones de invierno aprovechamos", comentó, mientras preparaba la caña con lombrices como carnada.

Su hermana Oriana reconoció que era su primera experiencia con una caña de pescar y esperaba con entusiasmo probar suerte durante la tarde. La familia, oriunda de Paraná, decidió acercarse para disfrutar del río y luego participar también de las actividades del festival.

La madre de los jóvenes señaló que aprovecharon el feriado para salir de casa y disfrutar del aire libre. "Ellos disfrutan de la pesca y además nos encontramos con que había música y distintas actividades, así que vamos a aprovechar un rato", expresó.

Una actividad que pasa de generación en generación

Otra de las familias consultadas llegó desde barrio San Agustín con cañas y carnada preparada en casa. Jorge, uno de los chicos, se encargaba de colocar las lombrices en el anzuelo antes de realizar los primeros lanzamientos.

"El río es un cable a tierra", coincidieron pescadores en el muelle de Bajada Grande

Su padre explicó a Elonce que acostumbran salir a pescar cada vez que el tiempo lo permite. "Hemos venido varias veces. A ellos les gusta y uno les va transmitiendo esa pasión por la pesca", sostuvo mientras acompañaba a los chicos en la orilla.

"El río es un cable a tierra"

Entre los pescadores también había quienes buscaban simplemente relajarse después de la rutina diaria. Uno de ellos explicó que eligió Bajada Grande porque disponía de pocas horas libres y quería aprovecharlas junto al río.

"El río es un cable a tierra. Sirve para bajar un poco las tensiones de todos los días. Esto es para desconectarse", afirmó.

Consultado sobre la pesca en la zona, señaló que la actividad depende muchas veces de la paciencia y de la suerte. "Está saliendo mucho moncholo en esta época", comentó mientras esperaba que alguna pieza picara el anzuelo.

Una postal del feriado en Paraná

Con el sol acompañando la jornada y el paisaje del Paraná como escenario, Bajada Grande volvió a convertirse en uno de los puntos más elegidos por los paranaenses para disfrutar del feriado del 9 de Julio.

Mientras el festival reunía a vecinos alrededor de los espectáculos y la gastronomía regional, sobre la costa las cañas permanecían tendidas en el agua, reflejando otra de las tradiciones que caracteriza a la ciudad: compartir el río en familia, ya sea para pescar, descansar o simplemente contemplar el paisaje.