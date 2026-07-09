Villarruel admitió que quiere ser candidata en 2027: "Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos"

La vicepresidenta Victoria Villarruel participó este miércoles por la noche de la vigilia por el 210° aniversario de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán, donde compartió el acto con el presidente Javier Milei, aunque volvió a evidenciarse la distancia política entre ambos. Tras la ceremonia, la titular del Senado habló con la prensa, pidió unidad entre los argentinos y dejó abierta la posibilidad de competir en las elecciones presidenciales de 2027.

Villarruel asistió por primera vez desde el inicio de su mandato a este acto patrio, luego de ser invitada por el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo. Durante la ceremonia permaneció ubicada en la primera fila, mientras Milei encabezó el acto oficial y pronunció su discurso por el Día de la Independencia.

Un mensaje de unidad tras el discurso presidencial

Finalizado el acto, el Presidente y su comitiva ingresaron a la Casa Histórica, mientras que Villarruel permaneció en el exterior para dialogar con los medios.

Al ser consultada sobre el mensaje de Milei, sostuvo que la fecha debía convocar a todos los sectores políticos. "Creo que el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos", expresó.

Milei junto a los gobernadores, en Tucumán.-

Además, señaló: "El discurso del Presidente es político; hoy conmemoramos una fecha que nos trasciende a todos los espacios políticos".

La vicepresidenta también manifestó su satisfacción por haber participado de la ceremonia. "Estoy acompañando al Gobierno nacional, a todos los senadores, espacios políticos y a los gobernadores", afirmó.

La referencia a las elecciones de 2027

Durante la entrevista, Villarruel aseguró que actualmente su prioridad es cumplir con sus funciones institucionales, aunque no descartó un futuro proyecto político. "Hoy por hoy simplemente pienso en cumplir con mi deber, que es el de vicepresidente de la Nación, en un momento histórico importante".

No obstante, dejó una definición sobre sus aspiraciones de cara a 2027. "Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo; con eso yo ya estoy hecha".

Un nuevo gesto que expuso la distancia con Milei

La vicepresidenta viajó a Tucumán en un vuelo distinto al del Presidente y el resto del Gabinete nacional. Arribó al Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo cerca de las 22, donde fue recibida por el vicegobernador Miguel Acevedo.

La organización del viaje volvió a reflejar el distanciamiento político que mantiene con Milei desde hace varios meses.

La situación recordó lo ocurrido el 20 de junio, cuando Villarruel asistió al acto por el Día de la Bandera en Rosario sin haber sido incluida en la convocatoria oficial del Poder Ejecutivo.

En aquella oportunidad, la vicepresidenta confirmó su presencia a través de sus redes sociales y viajó igualmente, pese a que desde la Casa Rosada no había recibido una invitación formal.

La relación entre ambos también había quedado expuesta el 25 de mayo, cuando Villarruel tampoco fue convocada por el Gobierno nacional al tradicional Tedeum realizado en la Catedral Metropolitana.