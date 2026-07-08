Cristina Kirchner volverá a cobrar la pensión vitalicia mientras la Corte analiza el caso

REDACCIÓN ELONCE
La ANSES restituirá el beneficio previsional a la ex presidenta por orden judicial, aunque mantuvo el reclamo ante la Corte Suprema para que deje sin efecto la medida cautelar. El haber bruto supera los $15,6 millones mensuales y tendrá descuentos.
La pensión vitalicia de Cristina Kirchner será restituida por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Justicia. De este modo, la ex presidenta volverá a percibir un haber mensual bruto de $15.683.154,06, mientras continúa la disputa judicial por la continuidad definitiva del beneficio.
La restitución no implicó un cambio en la postura del Gobierno nacional, que sostiene que la condena firme por corrupción en la causa Vialidad resulta incompatible con el cobro de una pensión destinada a ex presidentes y derechohabientes. Por ese motivo, la ANSES ya presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para que el máximo tribunal revise la medida cautelar.
De acuerdo con información oficial, el organismo previsional cumplirá la orden judicial vigente mientras espera una resolución definitiva sobre el fondo de la controversia.
Descuentos sobre el haber
Si bien el haber bruto asciende a $15.683.154,06, el monto efectivamente percibido será menor debido a los descuentos previstos por la legislación vigente.
La liquidación contempla una retención mensual equivalente al 20% del haber, es decir $3.136.630,81, destinada al recupero de fondos que la ANSES considera percibidos de manera indebida mientras el beneficio estuvo vigente. Ese descuento se aplicará hasta completar un recupero total de $660.052.338,87, según consta en el expediente administrativo.
Además, el organismo resolvió no liquidar el adicional por zona austral que integra este tipo de prestaciones. La ANSES argumentó que ese suplemento no corresponde porque Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que no reúne los requisitos para acceder a ese adicional.
La disputa judicial continúa
La resolución administrativa representa únicamente el cumplimiento de la medida cautelar que ordenó restablecer provisoriamente la pensión mientras continúa el juicio principal sobre la legalidad de la decisión adoptada por la ANSES.
El conflicto se originó cuando el Gobierno nacional resolvió dejar sin efecto la pensión vitalicia derivada del fallecimiento del ex presidente Néstor Kirchner. La administración sostuvo que la condena firme por administración fraudulenta en la causa Vialidad y la inhabilitación absoluta prevista en el Código Penal tornan incompatible la continuidad del beneficio.
Cristina Kirchner cuestionó esa decisión ante la Justicia y solicitó una medida cautelar para recuperar el cobro mientras se resuelve el proceso principal. Aunque el pedido fue rechazado en primera instancia, la Cámara Federal de la Seguridad Social revocó esa decisión y ordenó restablecer la prestación al considerar que debía prevalecer el carácter alimentario del beneficio hasta la existencia de una sentencia definitiva.
La decisión final quedará en manos de la Corte
Tras el fallo de la Cámara, la ANSES presentó un recurso extraordinario que fue rechazado, por lo que acudió directamente a la Corte Suprema mediante un recurso de queja, expediente que permanece bajo análisis del máximo tribunal, publicó Infobae.
En ese marco, el procurador general interino, Eduardo Casal, emitió un dictamen en el que consideró que la Corte debería revocar la medida cautelar que restituyó la pensión. Si bien esa opinión no resulta vinculante para los jueces, constituye uno de los pasos procesales previos a la resolución definitiva.
Mientras tanto, la ANSES deberá continuar abonando la prestación conforme a la orden judicial. La decisión que adopte la Corte no solo definirá la situación previsional de Cristina Kirchner, sino que también establecerá un criterio sobre el alcance que una condena penal firme puede tener respecto de las pensiones vitalicias otorgadas a ex presidentes y sus derechohabientes.