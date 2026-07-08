Boca derrotó a Athletico Paranaense con un gol de Lautaro Blanco en Salta

Boca derrotó a Athletico Paranaense por 1-0 en un amistoso disputado en Salta. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena mostró su primera formación titular en el inicio de su segundo ciclo y se impuso con un gol de Lautaro Blanco.
Boca derrotó a Athletico Paranaense por 1-0 en un amistoso internacional disputado este miércoles en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. En el primer encuentro con Rodolfo “Vasco” Arruabarrena al frente del equipo en su segundo ciclo como entrenador, el Xeneize se quedó con el triunfo gracias a un potente remate de Lautaro Blanco, quien marcó el único gol de la noche a los 29 minutos del primer tiempo.
El amistoso sirvió para que el entrenador comenzara a delinear el equipo con vistas al inicio del segundo semestre, que tendrá como primer compromiso oficial el duelo por los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Sarmiento, previsto para el próximo 15 de julio en el estadio Marcelo Bielsa.
Aunque el desarrollo del partido fue discreto y con pocas situaciones claras, Boca logró imponer condiciones en varios pasajes del encuentro y terminó justificando una victoria que dejó buenas sensaciones de cara a la competencia oficial.
Lautaro Blanco marcó la diferencia
La primera aproximación del conjunto argentino llegó a los 16 minutos de la etapa inicial, cuando Lautaro Blanco envió un centro cerrado que terminó controlando sin inconvenientes el arquero Santos.
La respuesta del conjunto brasileño llegó apenas tres minutos más tarde. El extremo Stiven Mendoza desbordó por la izquierda y envió un centro rasante para Renan Peixoto, quien anticipó en el primer palo pero no logró darle dirección a su definición.
El gol del encuentro llegó a los 29 minutos. Tras un tiro de esquina, Lautaro Blanco capturó un rebote fuera del área, acomodó la pelota y sacó un potente remate que pegó en el travesaño antes de ingresar al arco para establecer el 1-0 definitivo.
Boca administró la ventaja y cerró el triunfo
En el complemento, Athletico Paranaense intentó adelantarse en el campo y generó su primera ocasión con un remate de Jorge Rivaldo que pasó muy cerca del primer palo.
El desarrollo cambió a los 14 minutos del segundo tiempo, cuando el arquero Santos fue expulsado tras una fuerte patada sobre el juvenil Leonel Flores fuera del área. La acción dejó al conjunto brasileño con diez futbolistas para disputar el resto del encuentro.
Tras esa infracción, Ángel Romero ejecutó el tiro libre desde el borde del área y estuvo cerca de ampliar la diferencia con un disparo que pasó apenas al lado del palo izquierdo del arquero ingresado Matheus Soares.
La situación más clara para el equipo brasileño llegó a los 19 minutos del complemento mediante un potente remate de Joao Cruz desde larga distancia, que encontró una buena respuesta del arquero Leandro Brey, quien desvió la pelota por encima del travesaño.
Con esta victoria, Boca cerró una positiva presentación en Salta y comenzó con una sonrisa el segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena al frente del plantel. El cuerpo técnico ahora pondrá el foco en el estreno oficial por la Copa Argentina, donde buscará continuar con la evolución futbolística mostrada en este primer ensayo.