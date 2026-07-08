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La Selección Argentina ya no lidera el ranking FIFA: Francia la superó antes de cuartos

El equipo de Scaloni quedó segundo en la clasificación en vivo que proyecta la próxima actualización oficial. La tabla definitiva se conocerá después de la final del Mundial, pero el cambio marca un movimiento fuerte en la pelea entre las principales potencias.

8 de Julio de 2026
Selección Argentina.
Selección Argentina.

El equipo de Scaloni quedó segundo en la clasificación en vivo que proyecta la próxima actualización oficial. La tabla definitiva se conocerá después de la final del Mundial, pero el cambio marca un movimiento fuerte en la pelea entre las principales potencias.

La Selección Argentina dejó de liderar el ranking FIFA en vivo y fue superada por Francia en la previa de los cuartos de final del Mundial 2026. La clasificación proyectada ubica al seleccionado europeo en el primer lugar, mientras que el equipo de Lionel Scaloni aparece segundo.

 

De acuerdo con el sitio especializado Football Ranking, Francia quedó al frente con 1.925,86 puntos. Argentina figura segunda con 1.913,71 unidades, mientras que España completa el podio con 1.912,34, en una diferencia muy ajustada entre los tres primeros seleccionados.

 

 

El dato todavía no corresponde a una publicación oficial definitiva de FIFA. La última actualización formal fue difundida el 11 de junio de 2026, antes del inicio del Mundial, y allí la Argentina había recuperado el primer puesto. El próximo listado oficial será publicado el 20 de julio, un día después de la final.

 

Francia pasó al frente en la tabla en vivo

 

El salto de Francia se explica por los puntos sumados durante su campaña mundialista. El conjunto europeo trepó dos lugares respecto de la última actualización oficial, en la que figuraba tercero, detrás de la Selección Argentina y España.

 

La tabla en vivo se mueve partido a partido y toma como referencia los resultados recientes, la importancia de cada encuentro y el nivel del rival. Por eso, aunque Argentina continúa en competencia, los puntos acumulados por Francia le permitieron pasar al primer lugar virtual.

 

 

La diferencia, de todos modos, es reducida. La Selección Argentina quedó por encima de España por poco más de un punto, en una clasificación que todavía puede modificarse según lo que ocurra en la recta final del Mundial.

 

Qué significa para Argentina

 

El cambio no altera el camino deportivo del equipo de Scaloni, que ya tiene por delante el cruce de cuartos de final. Sin embargo, marca un movimiento simbólico: Argentina había llegado al Mundial como número uno del ranking y ahora aparece como escolta en la proyección actual.

 

 

FIFA aclara que el ranking en vivo es considerado no oficial hasta que todos los partidos sean aprobados como encuentros internacionales de categoría “A”. Por ese motivo, la tabla definitiva recién quedará confirmada con la publicación prevista para el 20 de julio.

 

Así, antes de los cuartos de final, Francia aparece como nuevo líder virtual, la Selección Argentina quedó segunda y España se mantiene muy cerca en el tercer lugar. El cierre del Mundial será determinante para definir cómo quedará finalmente el ranking oficial.

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