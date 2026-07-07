Patinadora entrerriana clasificó al Sudamericano de Brasil y al Mundial de Estados Unidos: busca sponsors

Emma Schmidt, la joven patinadora de Crespo e integrante de la Selección Argentina de patín artístico, logró la clasificación para el Campeonato Sudamericano de Brasil y para la Copa Mundial de Figuras, que se disputará en Estados Unidos. Mientras se prepara para ambos desafíos internacionales, la deportista y su familia impulsan una campaña para reunir los fondos que demandan las competencias.

La representante del Club Sarmiento de Crespo confirmó que ya tiene asegurada su participación en ambos torneos, fruto del esfuerzo deportivo realizado durante toda la temporada. "Ahora me encuentro entrenando para poder participar del campeonato sudamericano que se va a desarrollar en Brasil en el mes de agosto, así como también de la Copa Mundial de Figuras que se va a realizar en Estados Unidos en septiembre", expresó.

Un sueño construido desde los dos años

Con apenas 16 años, Emma acumula una extensa trayectoria sobre los patines. Contó que comenzó a practicar la disciplina cuando tenía apenas dos años, impulsada por una tradición familiar. "Patino desde que tengo dos años. Muchos de mi familia patinaron; mi mamá, mi hermana y mi hermano. Ahora mi mamá es jueza de patín, así que siempre estuvimos en este mundo y desde muy chiquita soy parte de él", relató.

Actualmente combina los estudios con una exigente rutina de entrenamiento que incluye tres horas diarias sobre la pista, además de preparación física y clases de flexibilidad. "Entreno tres horas por día todos los días de la semana, más los entrenamientos extra cerca de los torneos, la preparación física y las clases de flexibilidad", explicó.

El desafío económico para representar al país

Más allá de la preparación deportiva, la familia afronta un importante desafío económico para concretar los viajes internacionales. Si bien el Sudamericano en Brasil ya está confirmado, Emma explicó que el mayor esfuerzo financiero está puesto en la competencia que se disputará en Estados Unidos.

"El costo más elevado sería el campeonato en Estados Unidos. Además, entre los dos torneos tengo otro Nacional que también debo disputar y para el que también necesito reunir recursos", indicó.

La deportista señaló que comenzaron a ahorrar desde hace varios meses con la expectativa de conseguir la clasificación. "Aunque sea un costo muy elevado, hacemos un esfuerzo enorme y veníamos juntando dinero por si se daba la clasificación", sostuvo.

Busca sponsors y colaboradores

Para afrontar los gastos de inscripción, traslados y estadía, Emma abrió una convocatoria a empresas y personas que deseen colaborar con su carrera deportiva. "Estamos compartiendo un alias para la gente que quiera ayudarnos y también aceptamos colaboraciones de empresas como sponsors", comentó.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias emma.patIn2026.

Además, la joven mantiene contacto con quienes quieran acompañar su preparación a través de sus redes sociales, donde comparte su actividad deportiva.

El respaldo del equipo y de las instituciones

Emma destacó el trabajo de sus entrenadoras, quienes la acompañan en el proceso competitivo. Su entrenadora principal en la modalidad Figuras es Lucía Kindebaluc, mientras que Micaela Pirola será la técnica que la asistirá durante el certamen internacional. Ambas desarrollan su trabajo deportivo en Paraná.

También valoró el acompañamiento recibido por parte de distintas instituciones.

La patinadora Emma Schmidt clasificó al torneo sudamericano en Brasil

"Desde la Municipalidad de Crespo el año pasado, cuando participé del Mundial, nos brindaron una ayuda muy grande y este año también. Además, desde la Federación Entrerriana de Patín apoyaron a las siete deportistas que participamos del Panamericano", afirmó.

"El patín es mi pasión"

Al referirse al significado que tiene el deporte en su vida, Emma aseguró que el patín ocupa un lugar central desde su infancia. "Para mí el patín es todo lo que hago. Es lo más importante que tengo en este momento. Es una pasión que tengo desde muy chiquita y realmente me encanta", expresó.

La joven explicó que competir representa también una forma de expresar emociones. "Las competencias sirven como una manera de desahogarse. Muchas patinadoras coincidimos en que cuando estamos en la pista no existe nada más que eso. Es una sensación muy linda", concluyó.