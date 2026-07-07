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Video: En mitad de los festejos por Argentina, hizo marcha atrás en Panamericana y provocó un violento choque

El accidente ocurrió sobre la autopista Panamericana, a la altura de Garín, cuando una conductora realizó una maniobra prohibida y fue impactada por otro vehículo. Dos personas resultaron con heridas leves y la Justicia investiga el hecho.

7 de Julio de 2026
Insólita maniobra.
Insólita maniobra. Foto: Captura de video.

El accidente ocurrió sobre la autopista Panamericana, a la altura de Garín, cuando una conductora realizó una maniobra prohibida y fue impactada por otro vehículo. Dos personas resultaron con heridas leves y la Justicia investiga el hecho.

En medio de los festejos por la remontada de Argentina ante Egipto, una peligrosa maniobra provocó un violento choque sobre la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 40, mano hacia la Ciudad de Buenos Aires.

 

El siniestro ocurrió alrededor de las 15.30 de este martes e involucró a una Honda CR-V y un Volkswagen Vento, según informaron fuentes policiales.

 

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, la conductora de la camioneta realizó una maniobra de marcha atrás sobre la autopista y terminó siendo impactada por el Volkswagen, que circulaba correctamente por el carril rápido.

 

Dos heridos y demoras en la circulación

 

Como consecuencia del fuerte impacto, la mujer que conducía la Honda sufrió un estado de shock y fue trasladada al Hospital Municipal de Garín, aunque se encontraba fuera de peligro.

Además, otra persona resultó con lesiones leves y también fue derivada al mismo centro de salud. La asistencia fue brindada por personal del SAME y un servicio de emergencias que arribó pocos minutos después del accidente.

El choque obligó a interrumpir el carril central y el carril lento de la autopista, lo que provocó importantes demoras para quienes circulaban en dirección a la Ciudad de Buenos Aires mientras trabajaban los equipos de emergencia.

 

Investigan por qué realizó la maniobra

 

En el operativo participaron efectivos de la Comisaría 3ª de Garín, personal de seguridad vial y trabajadores de la concesionaria encargada de la autopista.

Según indicaron las fuentes, no fue necesaria la intervención de la Policía Científica, ya que las circunstancias del impacto pudieron establecerse con las primeras actuaciones.

La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Escobar, que busca determinar por qué la conductora comenzó a circular marcha atrás sobre una de las autopistas más transitadas del país, una maniobra prohibida que derivó en el choque.

Temas:

Panamericana Choque Triunfo Argentina
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