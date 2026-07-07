Las Leoncitas convocaron a la entrerriana Delfina Cuscueta, la única representante provincial

REDACCIÓN ELONCE
Las Leoncitas volvieron a convocar a la entrerriana Delfina Cuscueta para una nueva concentración nacional. La jugadora de 16 años, que actualmente integra El Quillá, habló con Elonce sobre el esfuerzo que implica cumplir su sueño y los desafíos que se vienen.
La entrerriana Las Leoncitas sumó una nueva representante con la convocatoria de Delfina Cuscueta, quien fue citada nuevamente al seleccionado argentino juvenil de hockey femenino. La jugadora de apenas 16 años, oriunda de Cerrito y actualmente integrante de El Quillá de Santa Fe, fue la única representante de Entre Ríos convocada para la concentración nacional que se desarrollará del 3 al 6 de agosto.
La joven deportista destacó la importancia de esta nueva oportunidad y recordó que ya había tenido una primera experiencia durante la concentración realizada en Paraná en junio. "Esta es la segunda vez. La primera fue la concentración que se hizo acá en Paraná en junio", expresó.
Con humildad, valoró todo lo que significa compartir entrenamientos con las mejores promesas del país. "Es muy lindo porque además conocés chicas de otras provincias, aprendés un montón de cosas nuevas y es hermoso", sostuvo al referirse a la experiencia de integrar el proceso de Las Leoncitas.
El esfuerzo detrás de una convocatoria
La convocatoria también representa un importante sacrificio personal. Delfina explicó que combina los entrenamientos con largos viajes hacia Santa Fe para cumplir con las exigencias deportivas.
"Es esfuerzo, de entrenamiento y de viaje también. Eh todo, o sea, martes y jueves voy con el club. También hay un entrenamiento ciego de ir al gimnasio, con la alimentación y todo eso también es parte", relató sobre la rutina que sostiene para continuar creciendo dentro del hockey de alto rendimiento.
Respecto a la próxima concentración, anticipó el intenso cronograma que deberá afrontar junto al seleccionado juvenil. "Son entrenamientos de doble turno, porque están los caballeros también; y entrenamientos en gimnasio, después en cancha y después jugamos contra el seleccionado de Bahía Blanca", comentó.
Un camino que comenzó en Cerrito
La historia de Delfina con el hockey empezó cuando era muy pequeña. El deporte siempre estuvo presente en su familia y eso despertó su pasión desde los primeros años de vida.
"En una escuelita municipal, en mi pueblo, a los 5 o 6 años, porque mi mamá y mi tía jugaban al hockey. Entonces ya desde bebé que iba a la cancha. Tuve que dejar un tiempo y en 2021 volví a comenzar en Cerrito. Ya el año pasado me cambié, me llamaron para El Quillá y decidí ir", recordó.
Además de esta experiencia con Las Leoncitas, la jugadora también tiene por delante un nuevo compromiso representando a la Federación Entrerriana de Hockey. "Será en octubre o septiembre, que está el torneo de sub-16, que jugamos el B", adelantó sobre el próximo objetivo deportivo.
Un sueño que sigue creciendo
La convocatoria al seleccionado nacional representa un nuevo paso en una carrera que recién comienza y que la ilusiona con objetivos aún mayores.
Al dirigirse a quienes sueñan con vestir algún día la camiseta argentina, dejó un mensaje de perseverancia y dedicación. "Con todo el esfuerzo, siempre se va a cumplir, que le sigan metiendo a entrenar, que en algún momento va a llegar", afirmó.
Finalmente, Delfina no ocultó cuáles son sus grandes aspiraciones dentro del hockey. "Me encantaría representar a mi país en Las Leonas y también me encantaría irme a jugar afuera", concluyó la joven entrerriana, que con apenas 16 años ya comenzó a dar sus primeros pasos dentro de la estructura de los seleccionados nacionales.