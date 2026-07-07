Los mejores memes de la clasificación de la Selección Argentina ante Egipto

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 desató una ola de reacciones en las redes sociales. Desde Mirtha Legrand hasta Tutankamón, los usuarios apelaron al humor tras la remontada frente a Egipto.
La Selección Argentina protagonizó una remontada inolvidable frente a Egipto y, además de conseguir el pase a los cuartos de final del Mundial 2026, generó una verdadera explosión de memes en las redes sociales. La victoria por 3 a 2, conseguida tras revertir una desventaja de dos goles, convirtió a la Scaloneta en tendencia y dio lugar a cientos de publicaciones cargadas de humor.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni reaccionó en el momento más delicado del partido disputado en Atlanta. Cristian "Cuti" Romero marcó el descuento que inició la remontada, Lionel Messi empató el encuentro luego de recuperarse de un penal atajado y Enzo Fernández selló el triunfo con el gol que aseguró la clasificación entre los ocho mejores seleccionados del certamen.
Como suele ocurrir después de cada presentación de la Albiceleste, las redes sociales se poblaron rápidamente de imágenes, montajes y videos humorísticos. En esta ocasión, los usuarios combinaron referencias al desarrollo del partido con personajes históricos, celebridades y situaciones cotidianas para reflejar el sufrimiento y la euforia que dejó el encuentro.
Mirtha Legrand, Tutankamón y el sufrimiento argentino
Entre los memes más compartidos aparecieron referencias a Mirtha Legrand, presentada una vez más como símbolo de eternidad, y al faraón Tutankamón, en alusión al rival africano. También hubo publicaciones que ironizaron sobre el dramático desarrollo del partido y la capacidad de la Selección para mantenerse con vida en los momentos más complicados.
Otra de las grandes figuras de los memes fue el arquero egipcio, Mostafa Shobeir Oufa, quien se ganó el reconocimiento de los usuarios tras detener el penal ejecutado por Messi. Muchos lo compararon con los mejores arqueros del mundo por sus intervenciones y por el nivel que mostró durante buena parte del encuentro.
Las bromas también apuntaron al cambio de ánimo de los hinchas argentinos: desde la preocupación cuando el equipo perdía 2 a 0 hasta la euforia total después del gol de Enzo Fernández que completó la remontada.
Messi, Paredes y el momento clave del partido
Lionel Messi volvió a ocupar un lugar central en las publicaciones. Aunque falló un penal, el capitán argentino tuvo revancha pocos minutos después al convertir el gol del empate parcial con una gran definición, una acción que fue celebrada y recreada en innumerables memes.
Otro de los protagonistas fue Leandro Paredes, cuya salvada sobre la línea cuando el partido estaba igualado 2 a 2 fue considerada decisiva para evitar una nueva ventaja de Egipto. Esa acción también inspiró numerosas imágenes humorísticas en las redes sociales.
Con la clasificación asegurada, los hinchas transformaron el sufrimiento en festejo y las redes sociales volvieron a convertirse en una vidriera del ingenio argentino, con memes que rápidamente se viralizaron y acompañaron la celebración por el pase de la Selección a los cuartos de final del Mundial 2026.