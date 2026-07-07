Subieron a 3.685 los muertos por los terremotos en Venezuela y actualizaron todas las cifras de la tragedia

Los terremotos en Venezuela dejaron hasta el momento 3.685 fallecidos y 16.740 heridos, de acuerdo con el último parte oficial difundido este martes por el Gobierno venezolano. A casi dos semanas del desastre, el país continúa desplegando un amplio operativo humanitario mientras comienza a recuperar parte de su actividad con el regreso de las clases en las regiones no afectadas y el inicio de la planificación para la reconstrucción.

Las autoridades informaron que los equipos de emergencia lograron rescatar a 6.462 personas con vida desde que se produjo el sismo. Además, precisaron que 86.794 familias recibieron asistencia humanitaria en las distintas zonas alcanzadas por la catástrofe.

El balance también indicó que 17.907 personas permanecen sin vivienda como consecuencia de los daños provocados por los movimientos sísmicos, una de las principales preocupaciones de las autoridades mientras avanzan los trabajos para restablecer la normalidad.

Daños materiales y asistencia

El informe oficial detalló que los terremotos provocaron daños en 856 edificios, de los cuales 190 colapsaron completamente.

Frente a esa situación, el Gobierno desplegó un amplio operativo de ayuda. Según las cifras oficiales, ya fueron distribuidas 9.603 toneladas de alimentos y 8.322.853 litros de agua potable para abastecer a la población afectada.

Asimismo, el sistema sanitario atendió a 25.970 pacientes, muchos de ellos con lesiones ocasionadas por el derrumbe de viviendas e infraestructura.

Amplio operativo de emergencia

Las tareas de búsqueda, rescate y asistencia continúan con un importante despliegue de recursos humanos. El parte oficial señaló que participan 29.567 efectivos de distintos organismos de seguridad y protección civil.

A ellos se suman 4.388 rescatistas internacionales, que colaboran en las labores de emergencia junto con 28.362 voluntarios movilizados en todo el país.

Para albergar a las personas que perdieron sus hogares permanecen habilitados 87 campamentos transitorios, donde se brinda alojamiento, alimentación y atención sanitaria.

Más de mil réplicas

Las autoridades también informaron que desde el terremoto principal se registraron 1.076 réplicas, un fenómeno que mantiene en alerta a la población y obliga a sostener las tareas de monitoreo permanente.

Mientras continúan las labores de asistencia, el Gobierno venezolano comenzó a delinear el plan de reconstrucción de las zonas devastadas. En paralelo, las actividades educativas se reanudaron en aquellas regiones que no sufrieron daños estructurales, en un intento por recuperar gradualmente la normalidad tras una de las mayores tragedias naturales registradas en el país en las últimas décadas.