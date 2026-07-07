Imágenes: implementaron un cementerio de emergencia para víctimas de terremotos en Venezuela

La magnitud de los terremotos que golpearon a Venezuela obligó a las autoridades a habilitar un cementerio de emergencia para dar sepultura a las víctimas fatales. En un sector del cementerio La Esperanza, ubicado a una hora de La Guaira, retroexcavadoras trabajan desde hace más de diez días en la apertura de grandes zanjas donde ya fueron inhumadas cientos de personas rescatadas de entre los escombros.

El lugar fue acondicionado para responder a la emergencia humanitaria generada por los sismos del 24 de junio, que dejaron miles de muertos y heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda.

Cementerio de emergencia en Venezuela (fuente Chelo Chamaco - El País)

Cementerio de emergencia en Venezuela (fuente Chelo Chamaco - El País)

Según las autoridades, aunque las inhumaciones se realizan en trincheras, cada cuerpo cuenta con un registro individual y una identificación que permitirá su posterior reconocimiento.

Ya fueron sepultadas 253 personas

El responsable municipal del operativo, Elis Zabala, explicó que hasta este lunes habían sido sepultadas 253 personas, de las cuales 159 permanecen sin identificar.

Cementerio de emergencia en Venezuela (fuente Chelo Chamaco - El País)

Cementerio de emergencia en Venezuela (fuente Chelo Chamaco - El País)

Cada sepultura está señalizada con una cruz, piedras blancas y un código que remite a un expediente con fotografías y la documentación correspondiente. "Cada persona recibe un entierro digno", aseguró Zabala, al rechazar que se trate de una fosa común en el sentido tradicional.

Las autoridades estiman que las zanjas actualmente abiertas podrían albergar entre 2.000 y 3.000 ataúdes, aunque ya analizan habilitar nuevos sectores si la situación lo requiere.

Los más pobres y quienes aún no fueron identificados

De acuerdo con los responsables del operativo, en ese cementerio de emergencia son inhumadas principalmente las víctimas que aún no pudieron ser identificadas o cuyos familiares no cuentan con recursos para afrontar un sepelio.

Cementerio de emergencia en Venezuela (fuente Chelo Chamaco - El País)

Cementerio de emergencia en Venezuela (fuente Chelo Chamaco - El País)

También permanecen allí personas cuyos familiares residen fuera del país, en el marco de la inmigración venezolana que en los últimos años alcanzó a millones de ciudadanos.

En algunos casos, las cruces ya exhiben nombres; en otros únicamente figura la leyenda "identificación especial", a la espera de que algún familiar reclame esos restos.

Más de 3.500 muertos

El último balance oficial elevó a 3.535 la cantidad de personas fallecidas como consecuencia de los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, mientras que los heridos ascienden a 16.740.

La administración de los cadáveres se convirtió en uno de los mayores desafíos tras la catástrofe.

Cementerio de emergencia en Venezuela (fuente Chelo Chamaco - El País)

Cementerio de emergencia en Venezuela (fuente Chelo Chamaco - El País)

Durante los primeros días, cientos de cuerpos permanecieron en depósitos improvisados y estacionamientos, situación que generó fuertes críticas por parte de vecinos y organizaciones debido a las condiciones sanitarias.

Posteriormente, los restos fueron trasladados hacia el puerto y luego al cementerio La Esperanza para avanzar con las inhumaciones.

Cuestionamientos a la respuesta oficial

La gestión de la emergencia también fue objeto de cuestionamientos por la demora y la descoordinación denunciadas durante las primeras 72 horas posteriores al terremoto.

Periodistas y sobrevivientes señalaron la falta de maquinaria, insumos y elementos básicos para identificar a las víctimas recuperadas entre los escombros.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, rechazó esas críticas y aseguró que el operativo de asistencia se desplegó pocas horas después del desastre, incrementando progresivamente la cantidad de efectivos destinados a las tareas de rescate y asistencia.

Cementerio de emergencia en Venezuela (fuente Chelo Chamaco - El País)

Entre las cruces del cementerio de emergencia sobresale una única tumba con fotografía: la de Yonathan Calderón, un adolescente de 13 años que falleció nueve días después del terremoto y cuya imagen se convirtió en uno de los símbolos del drama que atraviesa el país.