El día en que Egipto quiso nacionalizar a un entrerriano para que juegue el mundial 2014

El fútbol tiene historias y anécdotas increíbles. Y una de ellas es la de Ismael Blanco, el ex delantero oriundo de Santa Elena, al que quisieron nacionalizar desde Egipto para que juegue el mundial de Brasil.
Ismael Blanco, es oriundo de Santa Elena. Delantero con una extensa carrera que lo llevó a vestir 18 camisetas y ser campeón en cuatro países distintos. Surgido en el fútbol argentino, con pasos por clubes como Colón y Lanús, recordó cómo estuvo a un paso de representar a la selección de Egipto en el Mundial de Brasil 2014.
La historia tiene un condimento particular: todo comenzó, según el propio jugador, por su nombre. En el fútbol egipcio y en el mundo árabe, “Ismael” tiene una fuerte carga cultural y religiosa, lo que generó que algunos entrenadores pensaran que podía tener raíces vinculadas a Egipto. A partir de allí, se inició un seguimiento informal que con el tiempo se transformó en un interés concreto.
“Me quisieron nacionalizar egipcio”, contó Blanco. La situación tomó forma cuando Héctor Cúper dirigía la selección egipcia en la previa del Mundial 2014. A semanas del cierre de listas, intermediarios consultaron si existía alguna posibilidad de encontrar vínculos familiares o raíces que habilitaran su convocatoria.
El problema era claro: no había ningún lazo real que lo habilitara. “Buscamos, pero no había nada. Mi apellido es Blanco, de Santa Elena, Entre Ríos. No había forma”, explicó el exdelantero.
Blanco recordó que su relación con el fútbol egipcio no terminó con aquel intento fallido de nacionalización, sino que, con el paso de los años, el interés desde ese país se mantuvo activo.
Según contó, periodistas y personas vinculadas al entorno del fútbol de Egipto continuaron contactándolo para conocer su historia y pedirle opiniones sobre la selección, incluso mucho tiempo después de aquel episodio.
Palpitando Argentina vs. Egipto
Blanco analizó el cruce entre Argentina y Egipto y dejó una mirada sobre el equipo africano, que ya viene mostrando solidez en el torneo. El exdelantero destacó tanto el peso de la Selección argentina como las virtudes del rival, anticipando un partido más parejo de lo esperado.
“Que gane Argentina. Yo creo que va a ser difícil, ya se le complicó con Cabo Verde. Pensaba que iba a ser un partido de muchos goles a favor, nada en contra, pero la verdad es que se sufrió un montón hasta lo último. La selección tiene un peso, es el último campeón, tiene los mejores jugadores, juegan bien”, expresó Blanco.
Sin embargo, también advirtió sobre el potencial de los faraones y su principal figura: “A Egipto no lo den por muerto, tiene una estructura donde compite siempre y es fuerte en su continente, ha jugado Mundiales. Tiene un jugador como Salah, que es su figura. Yo creo que van a ser como Cabo Verde, van a esperar tranquilos, encerrarlos, cortar el juego en el medio, no descuidar a Messi, que es el arma mortal de Argentina, y salir de contra o con pelota parada”.
Del fútbol profesional al sueño de ser entrenador
El exdelantero de Colón atraviesa una nueva etapa de su vida alejado de las canchas como jugador, pero con la mirada puesta en seguir ligado al fútbol desde otro rol. Con una extensa trayectoria internacional, contó que hoy divide su tiempo entre proyectos personales y la ilusión de convertirse en DT.
“Tengo mi proyecto familiar que hice con el fútbol, inmuebles. Tengo un predio de pádel en Santo Tomé, Santa Fe capital. Y, esperando para empezar a dirigir”, explicó Blanco.
En esa misma línea, remarcó a TN su deseo de volver al fútbol desde la conducción técnica: “Esperando novedades lindas para poder empezar, que es lo que uno siempre hizo, que es el fútbol”.