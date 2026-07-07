Persecución cerca del río Paraná: escaparon y dejaron una camioneta con casi una tonelada de marihuana

El río Paraná volvió a ser escenario de un operativo contra el narcotráfico en la zona de frontera. Prefectura Naval Argentina secuestró 991 kilos de marihuana en Eldorado, Misiones, luego de detectar el ingreso de una carga que, según la investigación, habría sido trasladada desde Paraguay por vía fluvial.

El procedimiento se inició a partir de tareas de inteligencia criminal que alertaron sobre un posible movimiento de estupefacientes en la costa misionera. Con esa información, los efectivos desplegaron controles en distintos puntos estratégicos del sector ribereño.

La maniobra fue observada en Puerto Paticuai, a la altura del kilómetro 1.811 del río Paraná. Allí, una embarcación a motor cruzó desde Paraguay, descargó numerosos bultos sobre la costa argentina y luego regresó hacia el país vecino.

La persecución y el abandono de la camioneta

De acuerdo con la información oficial difundida sobre el operativo, los paquetes fueron cargados con rapidez en una camioneta tipo pick-up que aguardaba del lado argentino. Al advertir el movimiento, los prefectos intentaron identificar el vehículo, pero sus ocupantes iniciaron la fuga.

La persecución se extendió durante aproximadamente un kilómetro. Finalmente, los sospechosos abandonaron la camioneta en una zona de monte y escaparon a pie, aprovechando la vegetación del lugar para evitar ser detenidos.

Dentro del vehículo, el personal de Prefectura halló 59 bultos que contenían 1.368 panes prensados de marihuana. El pesaje total arrojó 991 kilogramos de droga, con una valuación estimada en más de $3.700 millones, según informaron las autoridades.

La camioneta tenía pedido de secuestro

Luego del hallazgo, se realizó una consulta al Comando Tripartito de la Triple Frontera. De esa verificación surgió que la camioneta utilizada para transportar la carga tenía pedido de secuestro por robo.

La droga y el vehículo quedaron a disposición del Juzgado Federal de Eldorado, a cargo de Miguel Ángel Guerrero, y de la Fiscalía Federal encabezada por Pablo Fernando Kulchar. La investigación continúa para identificar a los responsables del traslado y la fuga.

El operativo se desarrolló en una zona de frontera donde el río Paraná funciona como vía de conexión entre Misiones y Paraguay. La carga fue incautada antes de que pudiera ser retirada del área costera y trasladada hacia otro destino por vía terrestre.