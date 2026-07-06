La Policía Federal secuestró 37 kilos de cocaína y detuvo a efectiva provincial de Corrientes

REDACCIÓN ELONCE
Tras siete allanamientos, los integrantes de la fuerza federal, detuvieron a dos mujeres, una de ellas, policía provincial, y secuestraron más de 37 kilos de cocaína, un arma de fuego, municiones, dinero, vehículos y otros materiales.
Una banda narco en Corrientes, fue desarticulada tras una investigación de más de cuatro meses encabezada por la Policía Federal Argentina (PFA), que culminó con siete allanamientos simultáneos en distintos puntos de la capital provincial.
Como resultado del operativo fueron detenidas dos mujeres, una de ellas integrante de una fuerza de seguridad provincial, y se incautaron más de 37 kilos de cocaína, un arma de fuego, dinero en efectivo, vehículos y otros elementos de interés para la causa.
El procedimiento fue llevado adelante por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA, en el marco de una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
La causa se inició en enero de este año a partir de un requerimiento de la Unidad Fiscal de Corrientes, Área de Investigaciones y Litigios de Casos Complejos, a cargo de la fiscal Tamara Pourcel, quien encomendó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Corrientes el desarrollo de las tareas investigativas.
Más de cuatro meses de investigación
Durante la pesquisa, los investigadores realizaron tareas de inteligencia criminal, vigilancias fijas y móviles, análisis de información e intervenciones telefónicas autorizadas por la Justicia.
Ese trabajo permitió identificar a todos los integrantes de la organización, reconstruir su modalidad de funcionamiento y localizar los inmuebles utilizados para el acopio, fraccionamiento, transporte y comercialización de cocaína en la ciudad de Corrientes.
Además, la investigación determinó que una integrante de la Policía provincial habría tenido un papel relevante dentro de la organización criminal, colaborando presuntamente en el traslado de la droga desde la provincia del Chaco hacia Corrientes.
Siete allanamientos y dos detenidas
Con las pruebas reunidas durante la investigación, el Juzgado Federal de Garantías Nº 2 de Corrientes ordenó la realización de siete allanamientos simultáneos en inmuebles ubicados sobre las calles Alejandro Dumas, Héroes de Malvinas, Cirilo Blanco, Alberti y avenida Alta Gracia, además de otros puntos de la capital correntina. Como resultado de los procedimientos fueron detenidas las dos principales investigadas, ambas mayores de edad.
Durante los operativos, los efectivos secuestraron más de 37 kilos de cocaína, una pistola calibre 9 milímetros con su cargador y municiones, cartuchos de distintos calibres, ocho teléfonos celulares, tres motocicletas, 352.460 pesos, 100 dólares estadounidenses, balanzas de precisión, un dispositivo electrónico de cobro, documentación y otros elementos vinculados con la investigación.
Quedaron a disposición de la Justicia
Las dos mujeres quedaron a disposición del magistrado interviniente, imputadas por presunta infracción a la Ley Nacional Nº 23.737, que sanciona los delitos relacionados con el tráfico y la comercialización de estupefacientes.
Los investigadores continúan analizando la documentación y los dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos para determinar si existen otros integrantes de la organización y profundizar la investigación sobre la red de distribución de drogas.