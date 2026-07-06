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Policiales Inseguridad en La Plata

Desvalijaron una casa y se llevaron hasta el álbum del Mundial 2026 en Buenos Aires

El robo, ocurrió el fin de semana, en la localidad bonaerense de La Plata. Entre los objetos sustraídos, había un artículo de particular valor sentimental: un álbum completo de figuritas del Mundial 2026 que pertenecía a los hijos del hombre.

6 de Julio de 2026
Se robaron hasta el álbum del Mundial.
Se robaron hasta el álbum del Mundial. Foto: (Redes).

El robo, ocurrió el fin de semana, en la localidad bonaerense de La Plata. Entre los objetos sustraídos, había un artículo de particular valor sentimental: un álbum completo de figuritas del Mundial 2026 que pertenecía a los hijos del hombre.

Un vecino de La Plata y sus dos hijos sufrieron un importante robo en su vivienda el pasado sábado por la tarde. El episodio fue descubierto cerca de las 17 horas, momento en que la familia regresó al domicilio y advirtió que delincuentes habían ingresado tras violentar la entrada.

 

Al llegar a la propiedad, el dueño de casa notó rápidamente que la puerta de ingreso estaba abierta y la cerradura presentaba daños visibles. Una vez en el interior, los damnificados se encontraron con todas las habitaciones completamente revueltas por los asaltantes.

 

El robo se produjo durante la franja horaria de la siesta, aprovechando que los residentes se habían ausentado temporalmente de la vivienda.

 

Robaron una casa y se llevaron hasta el álbum del Mundial

 

Entre los elementos sustraídos, el propietario denunció el faltante de una computadora notebook y una consola PlayStation 4. También se llevaron una mochila y diversos objetos personales que se encontraban en el lugar.

Sin embargo, el robo incluyó un artículo de particular valor sentimental: un álbum completo de figuritas del Mundial 2026 que pertenecía a los hijos del hombre.

 

Estado de la investigación

 

La Policía de La Plata trabaja actualmente en el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los responsables del hecho. Los investigadores buscan determinar la modalidad de ingreso y la dirección que tomaron los delincuentes al escapar.

 

Tras la denuncia formal, el recuento de los bienes robados continuaba para precisar si existen otros faltantes de valor en la propiedad. La investigación sigue bajo curso legal para intentar dar con el paradero de los autores y recuperar lo robado.

Temas:

Mundial 2026 figuritas del Mundial álbum del Mundial Buenos Aires Robo
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