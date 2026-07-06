Adolescente de 13 años despertó a tiempo y logró alertar a su familia de un voraz incendio: perdieron todo

Un adolescente de 13 años evitó una tragedia mayor al despertar a tiempo y rescatar a su madre y a su hermana de un voraz incendio que consumió por completo la vivienda familiar en Puerto Yeruá. El siniestro ocurrió este lunes por la mañana y provocó pérdidas materiales totales.

De acuerdo a 7Páginas, el incendio se desató alrededor de las 9 en la casa de la familia Montiel, una construcción de cemento revestida en madera y con cielorraso. Las primeras estimaciones indican que el fuego se habría originado en el hogar de la vivienda a raíz de un desperfecto en las llaves térmicas.

Como la familia se encontraba de vacaciones de invierno, todos dormían cuando comenzaron las llamas. Fue Gabriel, de 13 años, quien se despertó al sentir el intenso calor y, sin dudarlo, corrió hasta la habitación de su madre para alertarla. Luego logró despertar a su hermana y los tres consiguieron salir de la vivienda antes de que el fuego la envolviera por completo.

Sufrieron quemaduras al escapar

Durante la desesperada huida, el adolescente y su hermana sufrieron quemaduras en los pies, mientras que la madre resultó con quemaduras en el cabello.

El padre de la familia no se encontraba en el domicilio al momento del incendio, ya que había viajado para asistir al sepelio de un familiar.

Las llamas avanzaron rápidamente sobre la estructura y la situación se agravó cuando explotaron dos televisores que estaban en el interior de la vivienda, lo que favoreció la propagación del fuego.

Perdieron todo y comenzó una campaña solidaria

El incendio destruyó completamente la casa y todas las pertenencias de la familia Montiel, que quedó únicamente con la ropa que llevaba puesta al momento de escapar.

El hecho generó una profunda conmoción entre los vecinos de Puerto Yeruá, quienes comenzaron a organizar distintas campañas solidarias para asistir a los damnificados con ropa, muebles, alimentos y otros elementos indispensables para afrontar los próximos días.