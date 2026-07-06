Selección Argentina: Scaloni confirmó cambios para enfrentar a Egipto por los octavos

REDACCIÓN ELONCE
La Selección Argentina enfrentará este martes a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. Lionel Scaloni adelantó que Leandro Paredes será titular y Nicolás Tagliafico reemplazará al lesionado Facundo Medina.
Selección Argentina afrontará este martes un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando se mida con Egipto por los octavos de final en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. En la previa del encuentro, el entrenador Lionel Scaloni confirmó que ya tiene definido el equipo, aunque evitó dar la formación debido a que todavía no se la comunicó a sus jugadores. Sin embargo, dejó en claro que habrá modificaciones respecto del último compromiso.
Durante la conferencia de prensa, el técnico confirmó que Leandro Paredes volverá a la formación inicial y que Nicolás Tagliafico ocupará el lugar del lesionado Facundo Medina. De esta manera, el mediocampista de Boca tendrá una nueva oportunidad desde el arranque en un encuentro decisivo.
Scaloni explicó que el equipo será "parecido a lo que viene jugando", aunque destacó especialmente el regreso de Paredes. "Está disponible para jugar", aseguró el entrenador, despejando una de las principales incógnitas que rodeaban a la alineación argentina.
El regreso de Paredes y el aporte al mediocampo
El técnico campeón del mundo explicó por qué considera importante el regreso del volante al equipo titular y destacó las variantes tácticas que ofrece su presencia. "Leandro nos da equilibrio. A Alexis le hemos pedido jugar de 5 aunque no lo es y lo hizo espectacular; Enzo también no jugó de lo que es; si Paredes está bien sabemos cómo jugar", sostuvo Scaloni.
Además, evaluó el rendimiento del seleccionado nacional durante la competencia y consideró que el desempeño ha sido positivo, aunque todavía existe margen para seguir creciendo. "El nivel del equipo ha sido aceptable", resumió el entrenador al hacer un balance del recorrido de Argentina en la Copa del Mundo.
Un rival que obligará a otro planteo
Scaloni también analizó las características de Egipto y anticipó que el partido será muy diferente al que la Albiceleste disputó frente a Cabo Verde. "Llegamos con el mismo desgaste que Egipto. Va a ser un partido diferente al de Cabo Verde, no juega tan abajo, tiene jugadores para atacar", explicó.
El entrenador argentino elogió el potencial ofensivo del conjunto africano y remarcó la calidad de varias de sus principales figuras. "Es un rival de buenos jugadores, que ataca, tiene tres o cuatro futbolistas de muy buen nivel como Mohamed Salah y Omar Marmoush. Es un país futbolero y va a ser complicado", afirmó.
Opinión sobre el arbitraje y el nivel del Mundial
Consultado sobre la designación del francés François Letexier como árbitro principal del encuentro, Scaloni descartó que la nacionalidad del juez represente un inconveniente. "Que sea francés, no pasa nada", respondió. Sin embargo, consideró que sería conveniente que los árbitros del VAR fueran del mismo país que los jueces de campo para mantener un criterio uniforme en la interpretación de las jugadas.
El entrenador también analizó el desarrollo general del Mundial 2026 y destacó la paridad que se observa entre las selecciones. "Es un Mundial muy difícil. El otro día a Francia con Paraguay y hoy a España con Portugal les costó ganar. A las favoritas les costó mostrarse; en cinco partidos ninguna ha sido regular", señaló.
En relación con el seleccionado español, consideró que todavía puede elevar su nivel. "El fútbol que habíamos visto se mostró, pero va de menos a más; a medida que van juntando minutos se van acomodando y al final terminarán de mostrar el potencial", expresó.
La posible formación de Argentina
Con las confirmaciones realizadas por Scaloni, la probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Egipto estaría integrada por Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes; Lionel Messi y Julián Álvarez.
El encuentro se disputará este martes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y definirá uno de los clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026.