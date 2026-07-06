Techo retráctil y pantalla 360°, las claves del estadio de Atlanta donde jugará la Selección Argentina

La Selección Argentina ya se encuentra en Atlanta para afrontar este martes, desde las 13 de Argentina, el cruce ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El partido se jugará en el Mercedes-Benz Stadium, denominado Atlanta Stadium durante la competencia por las reglas de denominación comercial de la FIFA.

El escenario está ubicado en el centro de Atlanta, en el estado de Georgia, y se consolidó como una de las sedes principales de la Copa del Mundo. La FIFA programó allí ocho encuentros del certamen, entre ellos uno de los duelos de semifinales.

Para la Selección Argentina, el estadio será el marco de un partido eliminatorio con la posibilidad de acceder a los cuartos de final. El equipo nacional se medirá con Egipto en un recinto preparado para recibir a más de 71.000 espectadores, según la configuración utilizada para grandes eventos de fútbol.

Un estadio con diseño y tecnología

El Mercedes-Benz Stadium fue inaugurado en agosto de 2017 para reemplazar al histórico Georgia Dome. En la actualidad es la casa de los Atlanta Falcons, de la NFL, y del Atlanta United, club que participa de la Major League Soccer.

Uno de sus rasgos más reconocibles es el techo retráctil, compuesto por ocho paneles móviles que se desplazan como los pétalos de una cámara fotográfica. El mecanismo permite adaptar el estadio a las condiciones climáticas y al tipo de espectáculo que se desarrolla en su interior.

Estadio de Atlanta.

También se destaca la Halo Board, una pantalla LED circular de 360 grados ubicada debajo del techo. El sistema rodea la abertura central del estadio y permite proyectar imágenes, repeticiones y contenidos en formato continuo para los espectadores ubicados en todos los sectores.

Una sede central del Mundial

El recinto ya fue escenario de eventos deportivos de alcance internacional. En 2019 recibió el Super Bowl LIII y también albergó partidos decisivos del fútbol universitario estadounidense, además de compromisos del Mundial de Clubes 2025.

El estadio de Atlanta fue seleccionado por la FIFA como una de las sedes centrales del Mundial 2026. Además del partido de la Selección Argentina frente a Egipto, tendrá actividad en distintas instancias del torneo y será uno de los escenarios donde se definirá el camino hacia la final.

Otro de los aspectos que distingue al complejo es su certificación LEED Platinum, vinculada a estándares de construcción sostenible y eficiencia energética. El propio estadio se presenta como el primer recinto deportivo profesional de Estados Unidos en obtener esa distinción.

Con ese marco, la Selección Argentina buscará avanzar entre los ocho mejores del Mundial. El partido ante Egipto se disputará en un escenario de gran capacidad, con infraestructura de última generación y un lugar destacado dentro de la organización de la competencia.