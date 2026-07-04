La Selección Argentina entrenó bajo techo por una tormenta y ya piensa en Egipto

La Selección Argentina entrenó bajo techo luego de que una fuerte tormenta eléctrica obligara a suspender la práctica en Miami. Scaloni evalúa variantes para enfrentar a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026.
La Selección Argentina entrenó bajo techo este viernes debido a una intensa tormenta eléctrica que afectó la ciudad de Miami y obligó al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni a modificar la planificación prevista para la jornada. El plantel dejó atrás el exigente triunfo por 3-2 frente a Cabo Verde y comenzó a preparar el compromiso del próximo martes 7 de julio frente a Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026.
Las condiciones meteorológicas impidieron que los futbolistas trabajaran en el campo de juego, por lo que la actividad se trasladó a un gimnasio. Luego de completar la rutina física, el cuerpo técnico decidió licenciar al plantel, que retomará los entrenamientos este sábado antes de emprender viaje hacia Atlanta, sede del encuentro que se disputará en el Mercedes-Benz Stadium.
La clasificación a la fase eliminatoria le permitió a Argentina mantenerse en carrera, aunque el desarrollo del partido frente a Cabo Verde dejó varias cuestiones por corregir. El seleccionado nacional logró el pase recién en el tiempo suplementario, en un duelo de alta exigencia física que dejó a varios futbolistas con molestias.
Scaloni analiza variantes para los octavos
Uno de los focos de atención estuvo puesto en el estado físico de Facundo Medina, quien terminó el último encuentro con molestias y será evaluado durante las próximas prácticas. En caso de no llegar en óptimas condiciones, Nicolás Tagliafico aparece como el principal candidato para ocupar su lugar en la defensa.
Las dudas también alcanzaron al mediocampo, donde Lionel Scaloni analiza distintas alternativas entre Alexis Mac Allister y Thiago Almada para acompañar el funcionamiento del equipo. En ofensiva, la principal incógnita continúa siendo quién acompañará a Lionel Messi desde el inicio: Lautaro Martínez o Julián Álvarez, indicó NA.
Si bien desde el cuerpo técnico aclararon que no se registraron lesiones de gravedad, el seguimiento de la evolución física de varios jugadores será determinante para definir la formación titular que buscará el pase a los cuartos de final.
Egipto, un rival de cuidado en Atlanta
Del otro lado estará una selección de Egipto que llega con la ilusión de dar una de las grandes sorpresas del certamen. El conjunto africano tiene como máxima figura a Mohamed Salah, líder futbolístico y referente de un equipo que buscará aprovechar cualquier oportunidad para avanzar de ronda.
En ese contexto, Scaloni aprovechará las últimas prácticas para ajustar detalles tácticos y recuperar a los futbolistas que terminaron más exigidos tras el duelo con Cabo Verde. El entrenador sabe que la etapa de eliminación directa no ofrece margen de error y que cada detalle puede resultar decisivo.
Argentina afrontará el compromiso con la confianza de haber superado una serie compleja, pero también con la obligación de recuperar solidez defensiva y eficacia ofensiva. El objetivo será dar un nuevo paso en el Mundial 2026 y continuar el camino hacia los cuartos de final.