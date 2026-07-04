Bingo en la ENET Nº1: amplia convocatoria para apoyar a la escuela y fortalecer el trabajo comunitario

REDACCIÓN ELONCE
El bingo en la ENET Nº1 convocó este sábado a una importante cantidad de vecinos, estudiantes y familias en una jornada solidaria organizada por la Asociación Cooperadora y la Comisión Vecinal 19 de Septiembre para recaudar fondos destinados a la institución educativa.
El bingo en la ENET Nº1 se convirtió este sábado en un espacio de encuentro para toda la comunidad educativa y los vecinos del barrio, que participaron de una jornada solidaria con el objetivo de colaborar con la institución. La actividad, realizada durante la tarde, fue impulsada de manera conjunta por la Asociación Cooperadora de la escuela y la Comisión Vecinal 19 de Septiembre, logrando una amplia convocatoria y el acompañamiento de familias, comerciantes y estudiantes.
Además de los sorteos y premios, el evento contó con distintos puestos de venta atendidos por alumnos y sus familias, quienes también se sumaron para recaudar fondos. La propuesta buscó fortalecer el vínculo entre la escuela y la comunidad, promoviendo el trabajo colectivo en beneficio de la institución.
Durante la jornada, el rector Daniel destacó el compromiso de quienes hicieron posible la iniciativa y el acompañamiento recibido desde distintos sectores de la ciudad.
Un trabajo conjunto para beneficiar a la institución
En diálogo con la prensa, Daniel expresó: “Esto es una iniciativa de la asociación cooperadora de la escuela y la comisión vecinal. Estamos con una amplia concurrencia. Tenemos chicos de la promoción 2027, con sus padres vendiendo tortas fritas”.
Asimismo, puso en valor el compromiso de toda la comunidad educativa y remarcó la importancia de este tipo de actividades para fortalecer a la institución. “Es gratificante ver cómo la comunidad y su entorno cercano se aúnan para un esfuerzo y obtener un beneficio para la escuela”, exclamó en otro punto.
El rector también resaltó el acompañamiento del sector comercial, al señalar que una gran cantidad de los premios sorteados durante el bingo fueron aportados por comercios de la zona, un gesto que permitió enriquecer la propuesta y aumentar el interés de los participantes.
La comisión vecinal destacó la integración con la escuela
Por su parte, la presidenta de la Comisión Vecinal 19 de Septiembre, Silvina Santamaría, explicó algunos detalles de la organización del evento y el valor de la colaboración de los asistentes. “El precio del cartón es de $2.000 pesos con la posibilidad de acceder a un número para un sorteo final muy valioso”, indicó.
Además, remarcó la buena relación de trabajo que mantienen con las autoridades de la institución y el acompañamiento permanente que reciben para llevar adelante distintas iniciativas en beneficio del barrio y de la escuela. “Esto es importante, pero sobre todo porque el rector nos abrió las puertas. Es nuestra segunda gestión y desde que vinimos nos abrió las puertas y trabajamos en conjunto”, señaló.