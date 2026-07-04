AUH: cuánto cobro en julio 2026 de ANSES y cuáles son los nuevos montos

La AUH de ANSES ya tiene definidos sus nuevos valores tras la actualización del 2,15% aplicada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para julio de 2026. El incremento impacta tanto en el monto de la prestación principal como en los beneficios complementarios que reciben miles de familias en todo el país, con el objetivo de acompañar el aumento del costo de vida y reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.

Como ocurre cada mes, la actualización de las prestaciones sociales responde al mecanismo de movilidad vigente, que toma como referencia los índices oficiales para mantener el poder adquisitivo de las asignaciones. En este contexto, además del incremento en la Asignación Universal por Hijo (AUH), también se modificaron los montos del Complemento Leche y de la prestación destinada a hijos con discapacidad.

El nuevo esquema de pagos comenzará a acreditarse durante julio, de acuerdo con el cronograma oficial establecido por terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI), mientras que los beneficiarios recibirán los haberes en las cuentas bancarias habituales.

Foto: Archivo Elonce.

Cuánto cobra la AUH en julio de 2026

Con el aumento del 2,15%, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo pasó a ser de $148.049 por cada hijo. Sin embargo, ANSES continúa aplicando la retención del 20% prevista por la normativa vigente, dinero que se libera posteriormente una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes.

De esta manera, durante julio las familias percibirán un monto neto de $118.439,20 por hijo, mientras que los $29.609,80 retenidos quedarán acumulados para su posterior cobro cuando se cumplan los requisitos establecidos por el organismo previsional.

Existe, no obstante, una excepción importante. Los hogares con niños de hasta cinco años cuyos controles sanitarios ya hayan sido validados automáticamente mediante el intercambio de información entre ANSES y el Ministerio de Salud podrán cobrar el total del beneficio sin que se aplique la retención preventiva.

Aumentan los montos para hijos con discapacidad y el Complemento Leche

Las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo con discapacidad también accederán a un incremento durante julio. En este caso, el monto bruto asciende a $482.062, mientras que el pago efectivo, luego de la retención del 20%, será de $385.649,60.

A estos valores se suma el Complemento Leche, una asistencia económica incluida dentro del Plan de los 1.000 Días destinada a garantizar el acceso a una alimentación adecuada durante la primera infancia y el embarazo.

Foto: Archivo Elonce.

En julio de 2026, este beneficio fue actualizado a $55.841 por cada niño de hasta tres años o por embarazo registrado. El monto se deposita junto con la AUH y alcanza exclusivamente a quienes cumplen con las condiciones previstas por el programa nacional, señaló Iprofesional.

Calendario de pagos de ANSES para julio 2026

La acreditación de la AUH y de las asignaciones familiares se realizará de manera escalonada, según la terminación del DNI de cada beneficiario. El cronograma informado por ANSES establece las siguientes fechas:

Foto: Archivo.

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.

DNI terminados en 3: martes 14 de julio.

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.

DNI terminados en 8: martes 21 de julio.

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.