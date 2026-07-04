Paracao celebró una Kermés con juegos, música y propuestas para toda la familia

El Club Atlético Paracao realizó este sábado una Kermés con propuestas para niños, familias y vecinos, en el marco de las actividades previas por los 80 años de historia de la institución. La jornada se desarrolló en la sede ubicada en el sur de Paraná, con entrada libre y una convocatoria que reunió a integrantes de distintas disciplinas.

Hubo juegos tradicionales, puestos gastronómicos, música y actividades recreativas organizadas por las subcomisiones del club. Además, durante la tarde se realizaron propuestas de folklore, zumba y yoga al aire libre, mientras que también se llevó adelante un cambiatón de figuritas para los más chicos.

El presidente de la institución, Néstor Ferrutti, valoró el trabajo de quienes impulsaron la actividad. “Es un gran despliegue, sobre todo de las subcomisiones que se encargaron de organizar todo esto, junto con una comisión que hay por el festejo de los 80 años”, expresó durante el móvil de Elonce.

Juegos, gastronomía y actividades al aire libre

Ferrutti destacó que la Kermés permitió recuperar juegos que resultaron novedosos para parte del público infantil. “Los niños por ahí no sabían de qué se trataba y ahí están disfrutando de todos los juegos que nunca han jugado. Eso está buenísimo”, sostuvo.

Cada disciplina de Paracao participó con un espacio propio dentro de la propuesta. “Cada una de las disciplinas de nuestro club se encargó de hacer juegos y de tener un stand gastronómico”, explicó el presidente, quien remarcó que la iniciativa buscó generar un encuentro comunitario.

Kermés de Paracao.

“Todo el mundo está colaborando y estamos viviendo todo esto en comunidad y solidaridad, como se destaca el club”, agregó Ferrutti. La jornada se extendió hasta las 16 y sumó una feria de productos para compartir durante la tarde.

Una propuesta abierta al barrio

Rosana Troncozo, secretaria del club, explicó que la intención fue que las actividades habituales de la institución pudieran compartirse con quienes se acercaron a la Kermés. “La propuesta tenía que ver con las disciplinas proponiendo juegos y los grupos que hacen clases las propusieron acá al aire libre para que participaran todos los asistentes”, indicó.

La dirigente señaló que la institución buscará sostener durante agosto un calendario de actividades vinculadas al aniversario. Entre las propuestas previstas se encuentran una muestra itinerante con trofeos, diplomas y libros, además de la presentación de una revista histórica elaborada con aportes de socios, fotografías y entrevistas.

Ferrutti también anticipó que habrá actividades deportivas y una cena institucional como parte de las celebraciones. “Estamos haciendo una especie de museo itinerante con cosas que estamos recuperando, tanto desde los libros de acta como elementos que no sabíamos que existían”, contó.

De esta manera, Paracao continuará durante las próximas semanas con las iniciativas que acompañarán su 80° aniversario.