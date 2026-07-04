“Va a haber escasez de producción”: alertan por el impacto del frío en las verduras

Las verduras producidas en la zona hortícola de Paraná comenzaron a sentir las consecuencias de las heladas y las bajas temperaturas. Si bien no se registraron pérdidas totales de cosecha, el frío afectó el crecimiento de distintos cultivos y podría reducir la disponibilidad en los próximos días.

Fabián Escalante, integrante de la Cooperativa de Trabajo del Parque Ltda., describió el impacto que tuvo la última helada en el sector. “Ahora saliendo de esta helada que pegó ayer, que fue terrible. Acá en esta zona estuvimos a seis grados bajo cero”, señaló a Elonce.

El productor explicó que las condiciones climáticas pueden tener consecuencias directas en el abastecimiento. “La perspectiva es que va a haber escasez de producción. Eso se va a notar en el mercado fundamentalmente”, sostuvo al referirse a la mercadería que llega desde el Parque Hortícola y otros establecimientos de la región.

Qué cultivos fueron los más afectados

Escalante precisó que las verduras de hoja son algunas de las más expuestas ante una jornada de frío intenso. “Afectó bastante la helada a lo que es hoja, a la lechuga, la amarilla, la acelga también la afecta”, indicó.

De todos modos, aclaró que el fenómeno no provocó una pérdida completa de las plantaciones. “Pérdida no tuvimos, pero cambia la calidad de la producción”, explicó. En ese sentido, remarcó que el principal problema aparece cuando las plantas dejan de desarrollarse con normalidad.

“No solamente la helada afecta la producción, sino que también no crece. La producción queda como estancada por el frío, no hace su mayor totalidad de crecimiento”, manifestó. Según detalló, esa menor evolución de los cultivos es la que puede derivar en una oferta más reducida.

Tomate cherry y zapallito, entre los más sensibles

El integrante de la cooperativa advirtió que algunos productos que no son propios de la estación podrían registrar una mayor incidencia en sus valores. Entre ellos mencionó al tomate cherry y al zapallito, que se encuentran en la etapa final de su producción.

“Son productos que no son de esta estación y sí, eso se va a notar bastante en el precio elevado”, expresó Escalante. Además, contó que las heladas alcanzaron sectores de los invernaderos pese a las medidas implementadas para intentar proteger las plantas.

Fabián Escalante, integrante de la Cooperativa de Trabajo del Parque Ltda.

“Nosotros hicimos fuego, pero fue tan fuerte la helada que hay parte del costado de los invernaderos, del lado de la cortina, que afectó”, relató. La situación obliga a los productores a reforzar los cuidados para sostener la mercadería disponible durante el invierno.

Recomiendan consumir productos de estación

Frente a las dificultades climáticas, Escalante recomendó priorizar las verduras de estación, que mantienen una mejor disponibilidad. “Tenemos todo lo que es acelga, espinaca, perejil, apio y lechuga también hay”, enumeró.

Sobre el consumo de ensaladas durante los días fríos, indicó que la demanda también suele modificarse. “No es que la gente se enloquece por comer ensalada porque hace frío y no hay tanto consumo tampoco, pero tenemos producción”, aseguró.

La preocupación de los productores también está vinculada a los pronósticos de lluvias para los próximos meses. “Eso nos preocupa bastante porque perjudica lo que es producción a campo”, afirmó Escalante, quien explicó que trabajan en los invernaderos para resguardar una mayor parte de los cultivos.

“Estamos arreglando los invernaderos para tratar de cubrir un poco lo que es excesiva lluvia”, señaló. Y agregó que, si se concretan precipitaciones abundantes, “se va a notar una faltante de verduras”, especialmente en la producción que se desarrolla fuera de los espacios cubiertos.