“Se está perdiendo el cinturón verde hortícola de Paraná", alertan desde el sector

REDACCIÓN ELONCE
La crisis hortícola en Paraná expone la preocupación del sector por la caída de productores, el aumento de costos y la pérdida del cinturón verde en una región históricamente productiva.
La crisis hortícola en Paraná vuelve a encender alarmas entre los productores locales. Fabian Escalante, horticultor y presidente de la cooperativa El Parque, describió un escenario complejo en el programa Moviendo el Avispero, de Elonce Radio & Streaming 98.7, donde analizó el presente del sector y brindó recomendaciones sobre el trabajo en huertas ante el cambio de estación.
En ese sentido, explicó que el período que comienza trae condiciones más favorables para la producción: “Lo que viene ahora es otoño invierno, es una temporada que es mucho más fácil producir Porque no hace calor, es una estación estable, no hace frío ni calor. Se puede producir más fácil. Ahora todo lo que se planta es tomate, rúcula, lechuga, apio, rabanito, acelga, espinaca y kale que se consume todo el año y se produce todo el año”.
El productor destacó que, a diferencia del verano, el clima más templado permite sostener mejor los cultivos y ampliar la variedad de productos disponibles, lo que representa una oportunidad para el sector, aunque en un contexto que sigue siendo desafiante.
Cultivos de temporada y alimentos resistentes
Entre los productos mencionados, Escalante hizo especial hincapié en la kale, una hortaliza que ha ganado terreno en los últimos años. “No necesita mucho cuidado, no es muy sensible ni al calor ni al frío, soporta distintas estaciones, es pariente de las coliflores y el brócoli, es muy beneficioso porque tiene un montón de propiedades (calcio, potasio), nosotros lo trajimos y lo empezamos a producir y bueno, lo estamos llevando a distintos lugares de la feria, donde producimos bastante”.
Además, brindó recomendaciones sobre su consumo: “salteado con algo porque no tiene gusto”, y aseguró que se trata de un producto accesible, ejemplificando que dos paquetes se consiguen a $1.000.
Sin embargo, más allá de las oportunidades productivas, el panorama general muestra señales de deterioro que preocupan a quienes forman parte de la actividad hortícola local.
Menos productores y pérdida del cinturón verde
Uno de los puntos más críticos que señaló el entrevistado es la disminución sostenida de productores en la región. “Se está perdiendo el cinturón verde hortícola de Paraná. Hay pocos productores -contado con los dedos-. Cada vez hay menos porque hay gente mayor que, si bien tenían su huerta, eran productores y dejaron a los hijos y no quieren seguir el rubro de los padres. También el costo que tiene producir hoy en día es bastante alto: los insumos no son nada baratos y cada vez hace que se vaya desapareciendo. Es una lástima porque nosotros en Entre Ríos tenemos una tierra muy fértil, muy productiva y que esté pasando esto hoy en día es doloroso”.
Actualmente, la actividad se concentra en zonas específicas: “Somos pocos la mayoría estamos en el parque hortícola municipal, detrás del Parque Botánico. Después hay productores también en el Paracao que hay una zona de producción, un poco en Oro Verde y alguno para el lado de Villa Urquiza”.
Este retroceso impacta directamente en la disponibilidad de alimentos frescos de cercanía y en la economía regional, que históricamente se apoyó en la producción hortícola.
Tradición familiar y esfuerzo diario
Escalante también compartió su experiencia personal dentro de la actividad, marcada por la continuidad generacional: “Ya soy tercera generación: vino mi abuelo a trabajar acá en Paraná, después siguió mi padre y ahora sigo yo con mi viejo, que también sigue trabajando en el mismo rubro y no es fácil, pero es lo que nos gusta, es lo que sabemos hacer y la verdad que hoy no sé si cambiaría de trabajo. Creo que porque la sangre te lleva, te gusta estar con las plantas, te gusta producir es lo que sabemos hacer”.
En su caso, cuenta con más de dos hectáreas y media destinadas a la producción, lo que implica un trabajo constante y adaptaciones frente a las condiciones climáticas.
Sobre los cuidados en invierno, explicó: “El cuidado de una planta en invierno bueno se tiene que cuidar de la helada con una manta térmica. Nosotros la cubrimos, también tenemos invernadero. Por ejemplo, lo que tenemos de tomate y pimiento eso lo cubrimos con una manta dentro del invernadero y cuando viene en heladas muy bajo cero le hacemos fuego con unos tachos con carbón y tratamos de que no le afecte la helada”.
Costos en alza y dificultades para sostener la producción
El aspecto económico es uno de los principales obstáculos para la continuidad del sector. “Antes se hacía mucho tomate en el campo, como ya te comentaba, recién había bastantes productores que hacían tomate a campo y eso se fue perdiendo lamentablemente. Es una lástima como no poder producir un alimento tan necesario y que se consume día a día”.
A esto se suma el aumento constante de los costos: “Para el productor se le torna más difícil subsistir en este aspecto porque se pone difícil producir por alto costo que tiene. Si bien hoy estaba leyendo una nota que la carne aumentó un 60%, la verdura sigue estando estable, pero no sé hasta cuándo porque cada vez está costando más producir. Es cada vez más complicado para el productor poder sembrar y plantar. Como productores, seguimos apostando a lo que sabemos, seguimos sembrando y vamos a ver a qué punto podemos llegar”.
Además, explicó una de las principales desventajas del sector: "Nosotros compramos los plantines y semillas. Todo eso tiene un precio envasado al dólar. Si sube el dólar, te sube el plantín, te suben la semilla, te suben los fertilizantes. Eso es lo malo del productor que compra en dólares y venden pesos. Distinto a la carne, que por ejemplo, hoy te aumentan el gasoil. te aumenta la carne. Nosotros no podemos aumentar porque si no, no la vendemos”.
Clima adverso y estrategias de venta
El clima también juega un rol determinante. “Salimos de un verano complicado que fue afectado bastante por la lluvia y por la no lluvia también porque a veces llovía con todo, que afecta la producción y hay veces que no llovía. Ahora espero que entrando otoño-invierno sea un poquito más estable el clima y nos deje producir tranquilos”.
Las altas temperaturas generaron pérdidas significativas: “Plantábamos a la mañana y a la tarde la planta no estaba porque se lo cocinaba el calor y eso que lo cubríamos con todas las medidas necesarias: regando a la tardecita o a la mañana, después también cubriéndolo con media sombra, pero hay plantines que no resisten. Si una persona no resiste, imagínate una plantita que es tan sensible”.
Frente a este contexto, los productores buscan alternativas para sostener la actividad. “Nosotros estamos trabajando con el municipio en Feria en tu Barrio, recorremos distintos lugares de Paraná con nuestra producción y es donde estamos ubicando la mercadería”. Además, detalló: “la gente muy contenta también porque puede comprar un precio muy accesible”.